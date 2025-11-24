دون بطانة ومكشوفة.. أجرأ إطلالات النجمات في حفل جوائز CMA 2025

بالرغم من الأناقة والجاذبية التي ظهرت بها النجمات في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي، إلا أن اللون الأسود سيطر على معظم إطلالات الحضور.

وفي هذا السياق، نرصد لكم نجمات الفن التي ظهرن بفساتين باللون الأسود في ختام القاهرة السينمائي 2025.

نسرين أمين

ظهرت الفنانة نسرين أمين بإطلالة جريئة، حيث ارتدت فستان طويل بقصة الكب وبفتحة جريئة، واختارت تسريحة الشعر ذيل الحصان، ونسقت مع إطلالتها حقيبة بنفس اللون، واعتمدت مكياجا ناعما.

ليلى علوي

ارتدت الفنانة ليلى علوي فستان طويل بقصة "الكب" باللون الأسود، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها الويفي منسدلا على كتفيها.

لينا صوفيا

اختارت لينا الظهور بفستان طويل باللون الأسود مصنوع من الجلد، تميز بأنه بتصميم واسع ومنفوش، واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات ألوان النيود، واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على الجانبين.

جيهان خليل

ظهرت الفنانة جيهان خليل بفستان طويل باللون الأسود مزينا بتطريزات باللون الفضي عند منطقة الأكتاف، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى، ونسقت مع إطلالتها حقيبة يد صغيرة باللون الفضي.

تارا عماد

أطلت الفنانة تارا عماد بفستان طويل باللون الأسود مزينا بنقوشات مميزة، ونسقت مع إطلالتها كلاتش أسود وحذاء باللون الذهبي، وزينت إطلالتها بإرتداء مجوهرات مكونة من حلق وقلادة.

هنا شيحة

ارتدت الفنانة هنا شيحة بفستان طويل باللون الأسود بفتحة ساق جريئة، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا، ونسقت مع إطلالتها حقيبة أنيقة بنفس لون الفستان.

اقرأ أيضا:

خبير موضة ينتقد إطلالة إلهام شاهين في ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

16 صورة.. 4 إطلالات أثارت الجدل في ختام مهرجان القاهرة

نرمين الفقي جذابة.. 16 صورة لنجمات بفساتين قصيرة في مهرجان القاهرة

هنادي خطفت الأنظار.. أجمل إطلالات الفنانات في ختام مهرجان القاهرة

15 صورة لنجمات تألقن بفساتين بفتحة ساق في ختام مهرجان القاهرة