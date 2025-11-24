دون بطانة ومكشوفة.. أجرأ إطلالات النجمات في حفل جوائز CMA 2025

اللون الأسود يسيطر على ختام مهرجان القاهرة السينمائي.. من الأجمل؟

أثارت الفنانة هيفاء وهبي حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها بإطلالة غريبة في حفلها الأخير بالرياض.

وأطلت هيفاء بفستان طويل باللون الفضي بقصة "الكب" بصيحة قشر السمك، ونسقت مع إطلالتها كارديجان مصنوع من الريش و"برقع" بنفس اللون مطرز بالكريستال اللامع".

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.

وعلقت مصممة الأزياء زينب الشوربجي على إطلالتها قائلة: "إطلالتها استعراضية مستوحاة من الزي السعودي".

وأشارت زينب: "العباءة الطويلة المصنوعة من قماش الأورجنزا باللون الوردي الفاتح المطرز مع الريش الأبيض على الأكمام مناسب مع تصميم الفستان".

وتابعت: "وبالرغم من ذلك العباءة جاءت بمقاس أوسع مما ينبغي، وذلك بسبب القماش الثقيل وزيادة الكريستال والتطريز".

ولفتت: "كما أن الفستان الداخلي والبرقع مليء بالتطريزات والكريستال".

مزج فن الخبيتي وفرقة سعودية وروح سامريه، في حفلة هيفاء وهبي… خلّى الليلة تجمع ثقافات مختلفة بروح وحدة

#هيفاء_وهبي_في_الرياض@HaifaWehbe pic.twitter.com/8vx2Zsw58d — محمد العشيوي (@MAloshawyi) November 20, 2025 ">

اقرأ أيضا:

خبير موضة ينتقد إطلالة إلهام شاهين في ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

16 صورة.. 4 إطلالات أثارت الجدل في ختام مهرجان القاهرة

نرمين الفقي جذابة.. 16 صورة لنجمات بفساتين قصيرة في مهرجان القاهرة

هنادي خطفت الأنظار.. أجمل إطلالات الفنانات في ختام مهرجان القاهرة

15 صورة لنجمات تألقن بفساتين بفتحة ساق في ختام مهرجان القاهرة