القاهرة - مصراوي

نشرت حنين خالد، زوجة محمد عواد حارس مرمى نادي الزمالك، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة من الصور تجمعها بنجل الراحل محمد صبري.

وظهرت حنين وهي في الاستديو أثناء تصوير حلقة برنامجها الإذاعي، وهي بجانب نجل الراحل محمد صبرى لاعب الزمالك السابق داخل استديو صوت الزمالك.

ويشار إلى أن حنين خالد تشغل منصب مذيعة بإذاعة "صوت الزمالك"، التي تحظى بنسبة متابعة واسعة بين جماهير القلعة البيضاء.

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة فريق حرس الحدود، يوم السبت الموافق 20 ديسمبر، في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر.