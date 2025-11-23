لن تتوقع.. سعر فستان سلمى أبو ضيف من حفل جوائز فاشن تراست أرابيا

ظهرت الفنانة سلمى أبو ضيف عبر إنستجرام، بلوك عنابي مختلف تمامًا عن أسلوبها المعتاد، وذلك ضمن حفل توزيع جوائز فاشن تراست أرابيا 2025 في الدوحة.

الفنانة سلمى أبو ضيف تألقت بفستان عنابي أنيق من تصميم دار لويفي (Loewe) العالمية.

تميز الفستان بقصة ميدي ضيقة وناعمة مع تفاصيل ثنيات (درابيه) أنيقة وعقدة عند الحافة السفلية أضافت لمسة عصرية ومنحوتة للتصميم.

أكملت إطلالتها بعقد من شوبارد (Chopard) مرصع بزهور من الألماس، مما منح المظهر أناقة ليلية وبريقاً لافتاً.

سعر فستان سلمى أبو ضيف:

سعر الفستان يعادل 3.100 يورو.

اي وصل سعره بالجنيه المصري إلى 169.33.

تفاصيل اللوك

1- المصممون:

الفستان: لويفي (Loewe).

2- المجوهرات: شوبارد (Chopard).

3- فريق العمل:

تنسيق الأزياء (Styled by): محمد أشرف (@mohamedashraff).

4- التصوير (Shots by): كارل للتصوير (@karlphotography) وراني فواز (@ranifawazofficial).

5- المكياج (Makeup): إيلاريا بيغي (@ilariapighi.