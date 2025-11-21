ظهرت الفنانة إلهام شاهين على السجادة الحمراء، بإطلالة تشبه أميرات أوروبا، خلال حضورها فعاليات ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ46.

أطلت إلهام مرتدية فستانا طويلا باللون الفضي بقصة الأوف شولدر، ومزين بنقوشات مميزة، وبقصة واسعة من الأسفل، وممسكة بديها بشال من الفرو المعروف في الأوساط الأوروبية.

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات ألوان النيود، واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على كتفيها، ونسقت مع إطلالتها كلاتش فضي.

وزُينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من حلق، وعقد، وأسورة.