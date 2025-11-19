16 صورة ومعلومات عن صابرينا ماجد المتسابقة المصرية في ملكة جمال الكون 2025

خطفت المتسابقة الفلسطينية نادين أيوب الأنظار خلال مشاركتها في فعاليات مسابقة ملكة جمال الكون التي ستُقام في العاصمة التايلاندية بانكوك لاستقبال النسخة الـ74 من المسابقة يوم الجمعة 21 نوفمبر 2025.

وتشتهر نادين بتألقها وجمالها وإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي دائما ما تخطف بها أنظار متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفيما يلي أجمل إطلالات نادين أيوب التي خطفت بها الأنظار:

فستان أزرق

لفتت أنظار الجميع خلال مشاركتها في فعاليات مسابقة ملكة جمال الكون 2025، بإطلالة مبهرة، إذ ارتدت فستانا طويلا باللون الأزرق مزين بتطريزات لامعة أضفت عليه لمسة فخامة، وتميز التصميم بياقة عالية.

كما اعتمدت مكياجا ناعما بدرجات النيود، مع تسريحة شعر منسدلة على الجانبين.

بدلة باللون الأخضر

ظهرت نادين مرتدية بدلة باللون الأخضر من خامة الساتان، واعتمدت مكياجا بدرجات النيود، واختارت تسريحة شعر منسدلة على الجانبين، وزُينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات مكونة من حلق وخاتم.

فستان بورجندي من المخمل

أطلت أيضا بفستان طويل ذي قصة انسيابية على الجسم، مصنوع من المخمل باللون البورجندي، مع مكياج ترابي، وتركت خصلات شعرها منسدلة على الجانبين.

فستان بيبي بلو

كما ارتدت فستانا طويلا باللون البيبي بلو بقصة الكب وتصميم انسيابي على الجسم، ومزين بتطريزات لامعة، واعتمدت مكياجا ترابيا ركز على رسمة العيون، وزينت إطلالتها بمجوهرات تضم حلق وأسورة، مع تسريحة شعر مرفوعة للأعلى.

فستان وردي

وتألقت بإطلالة مميزة مرتدية فستاناً طويلا مزينا بالورود، ووضعت مكياجا قويا مع أحمر شفاه باللون الأحمر الناري، ونسقت مع الإطلالة نظارة شمسية وحقيبة وحذاء أنيقا باللون البيج.

جاكيت أحمر وبنطلون

ظهرت أيضا بإطلالة أنيقة، إذ ارتدت جاكيت باللون الأحمر الناري مزينا بنقوشات، ونسقت أسفله توب وبنطلون باللون الأسود، مع مكياج بسيط وتسريحة شعر منسدلة.

قفطان مغربي

وفي إطلالة أخرى، تألقت مرتدية قفطانا مغربيا يجمع بين اللونين الأحمر والأسود ومزينا بنقوشات مميزة، مع مكياج بسيط وتسريحة شعر منسدلة على كتفيها.

