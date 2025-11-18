إعلان

بوسي شلبي تتألق بالأسود على السجادة الحمراء لمهرجان القاهرة السينمائي

كتبت- شيماء مرسي

09:38 م 18/11/2025
    بوسي شلبي
أطلت الإعلامية بوسي شلبي بإطلالة جذابة خلال حضورها اليوم السابع من مهرجان القاهرة السينمائي في دروته الـ46.

وظهرت بوسي بفستان طويل باللون الأسود مزينا بتطريزات بنفس اللون أضفت على الإطلالة مزيج من الأناقة والجاذبية.

أما مكياجها جاء بدرجات النيود حيث أنها ركزت على رسمة عينيها ووضع أحمر شفاه باللون الأحمر الناري.

وتركت شعرها منسدلا بطريقة تناسب إطلالتها الجريئة.

ونسقت مع إطلالتها مجوهرات ماسية مكونة من حلق وخاتم.

بوسي شلبي مهرجان القاهرة السينمائي

