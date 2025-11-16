"البطانة أفسدت الإطلالة".. خبير موضة ينتقد فستان فنانة شهيرة في مهرجان القاهرة
كتب : أسماء مرسي
01:00 م 16/11/2025
علق ناقد الموضة اللبناني إيلي حنا على إطلالة الفنانة يسرا خلال ظهورها على السجادة الحمراء في افتتاح الدورة الـ46 من مهرجان القاهرة السينمائي.
وقال حنا، في فيديو نشره على حسابه في "إنستجرام"، إن الجزء العلوي من الفستان كان أنيقا وجذابا، بينما الجزء السفلي لم يكن موفقا بسبب البطانة التي أثرت على شكل الفستان.
وأضاف أن الفستان كان سيبدو أفضل لو صُمم بطريقة تُبرز الساقين بشكل أنسب.
وأشار إلى أن الشعر والمكياج لم يتغيرا كما اعتاد الجمهور رؤيتهما، وانتقد العقد لأنه مبالغ فيه.
ومنح الإطلالة تقييم 6.5 من 10.