علق ناقد الموضة اللبناني إيلي حنا على إطلالة الفنانة يسرا خلال ظهورها على السجادة الحمراء في افتتاح الدورة الـ46 من مهرجان القاهرة السينمائي.

وقال حنا، في فيديو نشره على حسابه في "إنستجرام"، إن الجزء العلوي من الفستان كان أنيقا وجذابا، بينما الجزء السفلي لم يكن موفقا بسبب البطانة التي أثرت على شكل الفستان.

وأضاف أن الفستان كان سيبدو أفضل لو صُمم بطريقة تُبرز الساقين بشكل أنسب.

وأشار إلى أن الشعر والمكياج لم يتغيرا كما اعتاد الجمهور رؤيتهما، وانتقد العقد لأنه مبالغ فيه.

ومنح الإطلالة تقييم 6.5 من 10.