بإطلالة أنيقة بوسي شلبي تتألق في رابع أيام القاهرة السينمائي

أطلت الإعلامية بوسي شلبي بإطلالة خطفت الأنظار في اليوم الرابع لمهرجان القاهرة السينمائي، في دورة الـ 46.

وتألقت بزي يجمع بين الأناقة الكلاسيكية واللمسة العصرية.

اختارت بوسي شلبي الظهور بـبدلة رسمية باللون الأسود الملكي، والتي كانت خياراً شائعاً بين النجمات.

تميز الطقم، المؤلف من جاكيت وبنطلون بقصة "فلير" (Flare Cut)، بتطريزات دقيقة ولامعة أضفت عليها لمسة من الفخامة والحيوية تحت أضواء الكاميرات.

وكملت إطلالتها بحقيبة يد صغيرة وجذابة باللون الأسود مزينة بـحبات اللؤلؤ الأبيض، مما منحها طابعاً كلاسيكياً أنثوياً.

ونسقت شلبي مع هذه الإطلالة عقداً فضياً براقاً، مما ساعد في كسر رتابة اللون الأسود وجذب الانتباه نحو منطقة الصدر والرقبة.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة شعر شقراء أنيقة ومكياجاً هادئاً ومتناسقاً أبرز جمال ملامحها الطبيعية.