الأسود يليق بها.. شيرين تتألق في رابع أيام مهرجان القاهرة

ظهرت الفنانة شيرين على السجادة الحمراء بإطلالة جذابة وأنيقة، خلال حضورها فعاليات اليوم الرابع من مهرجان القاهرة السينمائي في دروته الـ46.

وأطلت شيرين مرتدية فستان طويل باللون الأسود بقصة انسيابية على الجسم، وتميز بأنه مزينا بالورود عند منطقة الصدر والخصر.

واعتمدت مكياجا قويا، إذ وضعت أحمر الشفاه باللون الأحمر الناري.

واختارت شيرين تسريحة الشعر المرفوعة لأعلى.

ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الفضي اللامع.

وزينت إطلالتها بارتداء مجوهرات بسيطة مكونة من حلق، وعقد، وعدة خواتم.