إعلان

"السر في التطريز".. ناقد موضة يشيد بفستان أروى جودة في مهرجان القاهرة

كتب : مصراوي

06:00 م 14/11/2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    اروى جودة (3)
  • عرض 4 صورة
    اروى جودة (1)
  • عرض 4 صورة
    اروى جودة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتبت- شيماء مرسي

أشاد ناقد الموضة المصري محمد الشريف بإطلالة الفنانة أروى جودة خلال حضورها فعاليات افتتاح الدورة الـ46 لمهرجان القاهرة السينمائي.

وقال "محمد" في مقطع فيديو نشره على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام" إن الفستان من تصميم مصمم الأزياء مايكل سينكو.

وأشار الشريف أن التطريز الموجود على الفستان ممتاز ويعتبر لوحة فنية مصممة بحكمة وإحترافية.

وأضاف أن تصميم الفستان مناسب لجسمها وطولها وقوامها..

واختتم قائلا: "التنسيق العام للفستان موفق جدا، لكن يفضل اختيار تسريحة شعر أخرى".

لينك الفيديو

اقرأ أيضًا:

بعد 15 عاما.. مي عز الدين تكرر أناقة “عمر وسلمى” بإطلالة تجمع البساطة والرقي
"الحصان الأسود".. خبير موضة يشيد بإطلالة درة في القاهرة السينمائي
"أبرز عيوب جسمها".. خبير موضة ينتقد فستان ليلى علوي في مهرجان القاهرة
ملفتة ومكشوفة.. أجرأ إطلالات النجمات في مهرجان القاهرة السينمائي
ابدأ بها يومك .. مشروبات تخفض ضغط الدم المرتفع

أروى جودة في مهرجان القاهرة اقد موضة يشيد بفستان أروى اقد موضة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
الكلاب الضالة في مصر… واقع مرعب بين "تهديد السكان ومطالب الرحمة"
خلل مفاجئ كتب نهايته.. كواليس اللحظات الأخيرة في حياة محمد صبري