"السر في التطريز".. ناقد موضة يشيد بفستان أروى جودة في مهرجان القاهرة

كتبت- شيماء مرسي

أشاد ناقد الموضة المصري محمد الشريف بإطلالة الفنانة أروى جودة خلال حضورها فعاليات افتتاح الدورة الـ46 لمهرجان القاهرة السينمائي.

وقال "محمد" في مقطع فيديو نشره على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام" إن الفستان من تصميم مصمم الأزياء مايكل سينكو.

وأشار الشريف أن التطريز الموجود على الفستان ممتاز ويعتبر لوحة فنية مصممة بحكمة وإحترافية.

وأضاف أن تصميم الفستان مناسب لجسمها وطولها وقوامها..

واختتم قائلا: "التنسيق العام للفستان موفق جدا، لكن يفضل اختيار تسريحة شعر أخرى".

