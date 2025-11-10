"جاذبية اللون الأبيض".. كارولين عزمي بفستان قصير جذاب

تألقت الفنانة كارولين عزمي بإطلالة جذابة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ووفقا لـ "instyle"، اللون الأبيض حيادي، لذا فهو يتماشى مع جميع الألوان الأخرى، ويمكن دمجه مع حقيبة باللون الأسود، كما فعلت الفنانة كارولين عزمي.

وأطلت كارولين بفستان قصير مصنوع من الدانتيل باللون الأبيض، ونسقت مع إطلالتها حذاء بنفس اللون.

واعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت مكياجا بدرجات ألوان النيود.

واختارت أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة تتناسب إطلالتها الجذابة.

وزينت إطلالتها بإرتداء بمجوهرات ماسية مكونة من أقراط وخاتم ومجموعة أساور.

ونسقت مع إطلالتها الجذابة حقيبة يد صغيرة باللون الأسود.