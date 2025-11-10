كسرت قواعد الجمال التقليدي.. أجمل عارضة أزياء لعام 2025

15 صورة لـ أجمل إطلالات نجمات الفن في مهرجان القاهرة السينمائي في السنوات

توجت العارضة السودانية-الأمريكية أنوك ياي بلقب "أجمل وأفضل عارضة أزياء" لعام 2025 من المجلس البريطاني للموضة، تقديرا لتأثيرها الكبير في عالم الموضة.

وأشار المجلس، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، إلى أن ياي من الشخصيات المؤثرة في عالم الموضة، مشيدا بدورها في إعادة تعريف معايير الجمال على منصات العرض.

بداية غير متوقعة لـ أنوك ياي

أنوك ياي، البالغة من العمر 27 عاما، بدأت مسيرتها بشكل غير متوقع عام 2017 بعد انتشار صورة لها خلال احتفالات جامعة هوارد.

كانت تدرس الكيمياء الحيوية، لكنها غيرت صورة عفوية مسار حياتها بالكامل، لتصبح واحدة من أكثر الوجوه شهرة وتميزا على منصات الأزياء العالمية.

في حال استمرارها بالدراسة، لكانت مسيرتها مختلفة، لكنها فضلت منصات العرض وحققت لقب أفضل عارضة لعام 2025، وفقا لصحيفة "telegrafi"، وموقع "timesofindia".

مسيرة ياي في عالم الموضة العالمية

منذ انطلاقتها، أصبحت ياي أول عارضة من أصل سوداني تفتتح عرضا لدار برادا، بعد أن حققت ذلك قبلها نعومي كامبل عام 1997.

وتعاونت مع كبرى دور الأزياء العالمية مثل شانيل، سان لوران، بالمان، فيرساتشي، جيفنشي، فالنتينو، وغيرها، كما شاركت في عروض فيكتوريا سيكريت وحفلات Met Gala، حيث أبهرت الجميع بإطلالتها المميزة.

وتصدرت ياي حملات دعائية لعطر Mugler Alien وعلامة Gap، وظهرت على أغلفة مجلات عالمية مثل Vogue France وAllure.

تحظى بقاعدة جماهيرية كبيرة من عشاق الموضة والأزياء، إذ يتابعها على صفحتها بموقع "إنستجرام" 3.2 مليون متابع.

أنوك تتميز بملامح وجه مثالية جعلتها توصف أحيانا بـ"الدمية الحية" أو "الجميلة من خارج الأرض".

وأشادت بها مجلات وصحف عالمية مثل The Telegraph، مؤكدة أنها تشكل ظاهرة فريدة في عالم الموضة بفضل مظهرها اللافت وحضورها المميز على منصات العرض.

نشأة أنوك ياي وبداياتها

وُلدت أنوك ياي في 20 ديسمبر 1997 بالقاهرة لأصول سودانية، وانتقلت عائلتها إلى الولايات المتحدة بحثا عن حياة أفضل.

وعاشت في نيويورك ثم في مانشستر بولاية نيو هامبشاير، حيث كانت والدتها تعمل ممرضة ووالدها في جمعية خيرية، وكانت مسؤولة عن رعاية إخوتها بالإضافة إلى تفوقها الدراسي.

شهدت طفولتها تحديات كبيرة، إذ كانت فتاة انطوائية تعاني من القلق الاجتماعي، لكنها استطاعت تجاوز هذه الصعوبات بفضل حبها للتميز والأصالة، ما ساعدها على إبراز شخصيتها الفريدة عبر عالم الموضة.

شخصية أنوك ياي وهواياتها

تتمتع "ياي" بشخصية أصيلة وملهمة، وتمتلك شغفا غير تقليدي بالأفلام، والرسم الزيتي، الذي يمنحها فرصة للهروب من ضغوط الحياة المهنية والتعبير عن إبداعها الشخصي.

