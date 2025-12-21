الإيجار القديم.. متى تنتهي لجان حصر المناطق من أعمالها في القاهرة؟

كشف مصدر بمحافظة القاهرة، آخر التطورات الخاصة بأعمال لجان حصر المناطق وفق تعديلات قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، الذي بدأ تطبيقه بشكل رسمي اعتبارًا من شهر أغسطس الماضي.

وقال المصدر، في تصريحات إلى مصراوي، إن لجان حصر المناطق التي تم تشكيلها داخل العاصمة القاهرة تعمل بشكل مكثف خلال الفترة الحالية من أجل سرعة الانتهاء من أعمالها ونشر تصنيف المناطق في الجريدة الرسمية.

وأضاف أن محافظة القاهرة تشكل 45% من حجم أزمة الإيجارات القديمة في الدولة المصرية، ولذلك فإن الأمر يستغرق بعض الوقت للانتهاء من أعمال الحصر.

وأشار إلى أنهم ملتزمون بقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بشأن الانتهاء من أعمال اللجان واعتماد نتيجة أعمالها ونشرها في الجريدة الرسمية في المهلة المحددة وفق القانون رقم 164 لسنة 2025.

وتابع المصدر، أنه سيتم إعلان النتائج فور الانتهاء من أعمال التصنيف والحصر، ونشرها بشكل رسمي في الجريدة الرسمية.

وتوقع المصدر، أن تصدر التصنيفات خلال الأيام الأخيرة من شهر ديسمبر الجاري أو النصف الأول من شهر يناير المقبل.

وأكد أن أعمال لجان الحصر تتسم بالدقة الشديدة من أجل الوصول إلى تصنيف دقيق لمستوى كل منطقة من وفي المستويات الثلاثة التي نص عليها القانون.

