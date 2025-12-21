إعلان

وزير الاستثمار يبحث مع "باور إيديسون" الأمريكية سبل التعاون المشترك

كتب : دينا خالد

01:50 م 21/12/2025

كتبت- دينا خالد:

التقى حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، شهاب القرعان، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "باور إيديسون" الأمريكية لبحث سبل التعاون في مجال حلول الطاقة المستدامة، وذلك بحضور حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وأكد الوزير، خلال اللقاء، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتوطين الصناعات المرتبطة بقطاع الطاقة ونقل التكنولوجيا الحديثة وخلق فرص عمل جديدة في هذا القطاع الحيوي، في ظل ما تتمتع به من الإمكانيات والمزايا التي تؤهلها لتكون مركزاً إقليمياً للطاقة.

وأوضح الخطيب، أن مصر تستهدف الاستغلال الأمثل لموارد الطاقة المستدامة ، وفي مقدمتها الطاقة الشمسية، وتسعى في سبيل ذلك لجذب الاستثمارات من خلال سياسات ميسرة للاستثمار في هذا القطاع المهم، مؤكدًا استعداد وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتقديم كافة التسهيلات والدعم للشركة.

وقال الوزير، إن الدول المصرية ضخت 550 مليار دولار خلال السنوات الماضية لتحسين البنية التحتية، كما نفذت مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والتعديلات في السياسات المالية والنقدية والتجارية، وهو ما أدى إلى تحسن المؤشرات والبيانات الاقتصادية بشكل كبير.

وأشار الخطيب، إلى اهتمام وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بالتحول الرقمي، وإطلاق منصة رقمية موحدة تجمع كافة الإجراءات المتعلقة بالاستثمار والتجارة في مكان واحد، مما يساهم في القضاء على البيروقراطية وتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز التنافسية على النحو الذي يخدم الأهداف الاقتصادية للدولة.

وأفاد الوزير، بأن الدولة المصرية تتبنى نهجًا للنمو الاقتصادي يقوم على منح المساحة الأكبر للقطاع الخاص لقيادة الاقتصاد واقتصار دور الدولة على التنسيق والتمكين.

وقال شهاب القرعان، الرئيس التنفيذي لشركة "باور إيديسون"، عن رغبة الشركة القوية في التواجد داخل السوق المصري، وعمل دراسة جدوى للتصنيع المحلي يتم من خلالها تقييم إمكانية إنشاء خطوط إنتاج للشركة في مصر لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الإقليمية، وبناء شراكات صناعية من خلال بحث سبل التعاون مع المصنعين المصريين في مجالات البطاريات والمحولات وأجهزة التوزيع الكهربائي والمقطورات وكابلات الطاقة وأنظمة التحكم.

وقال القرعان، إن مصر من بين أفضل الدول في العالم من حيث وفرة الطاقة الشمسية، وهو ما يجعلها محط اهتمام الشركات الكبرى في هذا المجال، معربًا عن استعداد الشركة للتعاون مع مصر في تنفيذ مشروعات إقليمية، وفي مقدمتها المشروعات الخاصة بإعادة إعمار غزة.

حسن الخطيب وزير الاستثمار شهاب القرعان حسام هيبة الهيئة العامة للاستثمار

