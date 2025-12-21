إعلان

حجاب ولوك أنيق.. أسما شريف منير تخطف الأضواء في أحدث ظهور

كتب : نرمين ضيف الله

02:15 م 21/12/2025
تألقت أسما شريف منير؛ بإطلالة محتشمة وأنيقة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت أسما بطقم أسود أنيق وراقي، حيث ارتدت كارديجان أسود واسع وطويل، ونسقت أسفله قميص وبنطلون من نفس اللون.

وأكملت اللوك بإكسسوارات مكونة من حزام مزين الخرز أو الترتر من عند الخصر.

واعتمدت مكياج ناعم بدرجات النيود الهادئة ليناسب جمال بشرتها.

كما نسقت اللون بشال كبير من الفرو الأسود على ذراعيها.

ووفق موقع "Harper’s Bazaar" فإن الفرو الأسود يدل على الفخامة والرقي، ورمزًا للأناقة الكلاسيكية، والجرأة والثقة، ويعكس حضورًا قويًا، ويناسب أغلب الألوان والمناسبات.

