نجم الزمالك السابق يكشف أزمة حسام حسن مع فتوح قبل ساعات من انطلاق أمم أفريقيا

أكد محمود حسن تريزيجيه، لاعب منتخب مصر، أن تركيز الفريق منصب على المباراة الأولى ضد زيمبابوي، مؤكدًا أن الهدف الأساسي للاعبين هو إسعاد الجماهير، وليس الحديث عن التتويج بالبطولة في الوقت الحالي.

وقال تريزيجيه في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة زيمبابوي: "جميع اللاعبين جاهزون لمواجهة زيمبابوي، والجهاز الفني عمل معنا جيدًا خلال الفترة الماضية. سنسير خطوة بخطوة في البطولة، وإن شاء الله نفرح الشعب المصري".

وأضاف: "تشرفت بارتداء قميص منتخب مصر، وهذه المشاركة هي الخامسة لي في أمم أفريقيا، لم نتوج بالبطولة في المرات السابقة، لكن هذه المرة الجهاز الفني واللاعبون على قلب رجل واحد".

وتابع لاعب الأهلي: "أشعر أن الجيل الحالي قادر على التتويج باللقب، وأن ثمار العمل الطويل ستسعد الجماهير".

وعن مستوى المنافسة، أشار تريزيجيه: "الجيل الحالي وصل إلى نهائي كأس الأمم مرتين ولم يوفق، لكن البطولة تضم فرقًا قوية دائمًا، وسنواجه منتخبات كبيرة".

وأضاف: "تركيزنا الآن على مباراة زيمبابوي، واللقب هدفنا الأكبر سيكون حديثنا لاحقًا، فهو حلم لنا جميعًا".

واختتم: "الإخفاقات السابقة لا تعني وجود مشكلة في الكرة المصرية. المنتخب المصري الأكثر تتويجًا بالبطولة، وإذا تحدثنا عن أفضل اللاعبين وأساطير القارة، فبالتأكيد سنذكر اللاعبين المصريين. وأتمنى ألا يتم التقليل من المنتخبات المصرية".