مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

الدوري الإنجليزي

أستون فيلا

- -
18:30

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني

جيرونا

0 0
15:00

اتلتيكو مدريد

الدوري الإسباني

فياريال

- -
17:15

برشلونة

جميع المباريات

إعلان

"لن نتحدث عن التتويج باللقب".. تعليق ناري من تريزيجيه قبل مواجهة زيمبابوي

كتب : محمد خيري

01:05 م 21/12/2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    تريزيجيه من مران منتخب مصر
  • عرض 8 صورة
    اللاعب محمود تريزيجيه
  • عرض 8 صورة
    تريزيجيه
  • عرض 8 صورة
    محمود حسن تريزيجيه
  • عرض 8 صورة
    تريزيجيه من مباراة مصر وبوركينا فاسو (1)
  • عرض 8 صورة
    تريزيجيه من مباراة مصر وبوركينا فاسو (2)
  • عرض 8 صورة
    تريزيجيه في إعلان جديد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد محمود حسن تريزيجيه، لاعب منتخب مصر، أن تركيز الفريق منصب على المباراة الأولى ضد زيمبابوي، مؤكدًا أن الهدف الأساسي للاعبين هو إسعاد الجماهير، وليس الحديث عن التتويج بالبطولة في الوقت الحالي.

وقال تريزيجيه في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة زيمبابوي: "جميع اللاعبين جاهزون لمواجهة زيمبابوي، والجهاز الفني عمل معنا جيدًا خلال الفترة الماضية. سنسير خطوة بخطوة في البطولة، وإن شاء الله نفرح الشعب المصري".

وأضاف: "تشرفت بارتداء قميص منتخب مصر، وهذه المشاركة هي الخامسة لي في أمم أفريقيا، لم نتوج بالبطولة في المرات السابقة، لكن هذه المرة الجهاز الفني واللاعبون على قلب رجل واحد".

وتابع لاعب الأهلي: "أشعر أن الجيل الحالي قادر على التتويج باللقب، وأن ثمار العمل الطويل ستسعد الجماهير".

وعن مستوى المنافسة، أشار تريزيجيه: "الجيل الحالي وصل إلى نهائي كأس الأمم مرتين ولم يوفق، لكن البطولة تضم فرقًا قوية دائمًا، وسنواجه منتخبات كبيرة".

وأضاف: "تركيزنا الآن على مباراة زيمبابوي، واللقب هدفنا الأكبر سيكون حديثنا لاحقًا، فهو حلم لنا جميعًا".

واختتم: "الإخفاقات السابقة لا تعني وجود مشكلة في الكرة المصرية. المنتخب المصري الأكثر تتويجًا بالبطولة، وإذا تحدثنا عن أفضل اللاعبين وأساطير القارة، فبالتأكيد سنذكر اللاعبين المصريين. وأتمنى ألا يتم التقليل من المنتخبات المصرية".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية محمود تريزيجيه منتخب زيمبابوي مباراة مصر وزيمبابوي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

تنطلق اليوم.. مواعيد مباريات الجولة الأولى لكأس الأمم الأفريقية 2025
رئيس شعبة المعادن يحذر من تقلبات حادة محتملة في أسعار الفضة رغم مكاسبها
قناة مفتوحة تنقل مباريات كأس الأمم الأفريقية 2025 .. تعرف على طريقة الاستقبال
في مشهد فلكي وسياحي نادر.. تعامد الشمس على معابد الكرنك بحضور آلاف السياح- فيديو وصور
برودة وانخفاض حرارة.. الأرصاد تعلن طقس أول أيام الشتاء
مجدي الجلاد: قراءتي لمقال رئيس الوزراء هي "تسليم وتسلم" وأؤيد تغيير الحكومة الحالية