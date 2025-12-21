"لن نتحدث عن التتويج باللقب".. تعليق ناري تريزيجيه قبل مواجهة زيمبابوي

كشف بشير التابعي، نجم الكرة المصرية السابق، عن وجود خلاف بين حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، وأحمد فتوح قبل ساعات من انطلاق كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

ويستهل منتخب مصر مشواره في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 بمواجهة منتخب زيمبابوي، في اللقاء الذي يُقام في العاشرة مساء غدٍ الإثنين، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثانية بالبطولة.

وقال التابعي في تصريحات لبرنامج الكلاسيكو على قناة «أون»: "أحمد فتوح هو الأجدر لقيادة الجبهة اليسرى لمنتخب مصر لأنه أفضل من محمد حمدي".

وأضاف: "كابتن حسام حسن وأحمد فتوح حصل بينهما خلاف لأن فتوح كان يصر على رأيه، وحسام حسن لا يحب العناد. فتوح دولي، بينما محمد حمدي لاعبه محلي".

وتحدث التابعي عن صعوبة المجموعة التي تضم مصر، زيمبابوي، جنوب أفريقيا، وأنجولا، قائلاً: "زيمبابوي فريق عادي، لكن الفرق الصغيرة عندما تواجه فريقًا كبيرًا تقدم أداء جيد. ومع ذلك، هذا لن يمنعنا".

واختتم حديثه بالتأكيد على طموحه في البطولة: "الحد الأدنى المطلوب هو الوصول إلى نصف النهائي، من أجل اللاعبين والمدرب، مع وجود لاعبين مميزين مثل محمد صلاح، عمر مرموش، مصطفى محمد، والشناوي".