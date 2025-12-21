نجمات عربيات ضمن قائمة أجمل 100 وجه في العالم

تألقت الفنانة هنادي مهنا، بإطلالة شتوية أنيقة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت هنادي بإطلالة وردية ناعمة وجذابة، ارتدت من الجزء العلوي بلوفر بلون وردي ناعم.

واعتمدت تسريحة شعر مموجة وطويلة؛ باللون الكستنائي اللامع.



واختارت مكياج ناعم وبسيط بدرجات النيود، يبرز ملامح وجهها وعينيها.



كما وضعت إكسسوارات صغيرة في شعرها باللون الوردي أيضا.

ووفق ما جاء في موقع "Vogue"، فإن اللون الوردي يدل على التجدد، والرومانسية الناعمة؛ ويعكس روح الهدوء والسكينة؛ والبهجة على من يرتديه.