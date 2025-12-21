إعلان

"جاذبية اللون الوردي".. هنادي مهنا بإطلالة ناعمة- ما سر اللوك؟

كتب : نرمين ضيف الله

02:02 م 21/12/2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    هنادي مهنا بلوك أنيق
  • عرض 3 صورة
    هنادي مهنا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تألقت الفنانة هنادي مهنا، بإطلالة شتوية أنيقة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت هنادي بإطلالة وردية ناعمة وجذابة، ارتدت من الجزء العلوي بلوفر بلون وردي ناعم.

واعتمدت تسريحة شعر مموجة وطويلة؛ باللون الكستنائي اللامع.


واختارت مكياج ناعم وبسيط بدرجات النيود، يبرز ملامح وجهها وعينيها.


كما وضعت إكسسوارات صغيرة في شعرها باللون الوردي أيضا.

ووفق ما جاء في موقع "Vogue"، فإن اللون الوردي يدل على التجدد، والرومانسية الناعمة؛ ويعكس روح الهدوء والسكينة؛ والبهجة على من يرتديه.

هنادي مهنا إطلالة وردية اللون الوردي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

تنطلق اليوم.. مواعيد مباريات الجولة الأولى لكأس الأمم الأفريقية 2025
رئيس شعبة المعادن يحذر من تقلبات حادة محتملة في أسعار الفضة رغم مكاسبها
قناة مفتوحة تنقل مباريات كأس الأمم الأفريقية 2025 .. تعرف على طريقة الاستقبال
في مشهد فلكي وسياحي نادر.. تعامد الشمس على معابد الكرنك بحضور آلاف السياح- فيديو وصور
برودة وانخفاض حرارة.. الأرصاد تعلن طقس أول أيام الشتاء
مجدي الجلاد: قراءتي لمقال رئيس الوزراء هي "تسليم وتسلم" وأؤيد تغيير الحكومة الحالية