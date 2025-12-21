حسام حسن: هدفنا واحد ومواجهة زيمبابوي نهائي.. وأشكر المغرب

أكد حسام حسن، المدير الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم، أن معسكر المنتخب في المغرب يسير بشكل مثالي، وأن جميع اللاعبين جاهزون لمواجهة زيمبابوي ضمن الجولة الأولى لدور المجموعات في كأس أمم أفريقيا 2025.

وقال حسام حسن في تصريحات رسمية: "سعيد جدًا بوجودي في المغرب، نتواجد في تجمع كبير، من أكبر بطولات العالم، وبطولة كأس الأمم الأفريقية مهمة للغاية للجمهور المصري".

وأضاف: "منتخب زيمبابوي لديه لاعبين محترفين ونحترمهم، لكننا مستعدون للمباراة وكل اللاعبين في أفضل حال، أول مباراة دائمًا صعبة، أهميتها مثل المباراة النهائية، ومباراة زيمبابوي أول خطوة لنا لتحقيق الفوز".

وتطرق المدير الفني للبطولة وأهميتها للاعبين: "لقد تشرفت بالتتويج بكأس الأمم ثلاث مرات، ونقلت ذلك الإحساس لكل اللاعبين، يجب أن يدركوا أهمية البطولة، لأنه لا يجوز أن تنهي مسيرتك مع المنتخب دون التتويج باللقب".

وتابع حسام حسن: "كل الإمكانات متاحة في المغرب، والملاعب والإقامة على أعلى مستوى، نشعر أننا في بلدنا، لدينا قائمة مميزة، رغم بعض الغيابات، ولدينا 14 لاعبًا يشاركون لأول مرة في البطولة، وهذا يعطي امتدادًا لمنتخب 2026".

وأضاف عن جاهزية اللاعبين: "لدي كل الثقة في كل اللاعبين، ولدينا مدافعين قادرين على تعويض أي غياب، والدفاع يبدأ من المهاجم. الوضع جيد وصعب في نفس الوقت، ولدينا وفرة في كل المراكز".

وعن طموح المنتخب: "هدفنا واحد، وحققنا المطلوب في تصفيات كأس العالم، ووصلنا إلى النهائيات دون هزيمة، لدينا لاعبين كبار مثل محمد صلاح، تريزيجيه، عمر مرموش، ومصطفى محمد. مصر دائمًا كبيرة في الرياضة، ونأمل في زيادة ألقابنا الإفريقية".