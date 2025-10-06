أيقونة الجمال والأناقة.. نسرين طافش مرشحة لأجمل 100 وجه لعام 2025

صور ومعلومات عن إطلالة منى زكي في أحدث ظهور

أعلنت منصة "TC Candler" العالمية، عبر صفحتها الرسمية على موقع "إنستجرام"، عن ترشيح الفنانة نسرين طافش ضمن قائمتها السنوية لأجمل 100 وجه في العالم لعام 2025.

وجاء ترشيح نسرين طافش نتيجة تميزها في إطلالاتها وجمالها وتألقها في عالم الموضة والأزياء، وحضورها القوي على الساحة الفنية ومواقع التواصل الاجتماعي.

إطلالات أنيقة ومتنوعة

تتميّز نسرين طافش بأسلوبها المتنوع في اختيار الأزياء، في المناسبات الرسمية، تظهر بفساتين سهرة مميزة ذات تصاميم أنيقة وجريئة وألوان جذابة.

أما في إطلالاتها اليومية، تعتمد على الأزياء الكاجوال المريحة، وتهتم كثيرا بالتفاصيل، سواء من حيث الإكسسوارات أو تسريحات الشعر التي تحافظ على بساطتها وجاذبيتها.

كما تُعرف بجرأتها في اختيار القصات غير التقليدية، مع اعتمادها على أبرز المصممين العرب والعالميين.

من هي نسرين طافش؟

- نسرين طافش، ممثلة.

- من أصول فلسطينية وجزائرية.

- وُلدت في 17 مارس 1982.

- تبلغ من العمر 43 عاما.

- مواليد مدينة حلب في سوريا.

- تمتلك قاعدة جماهيرية واسعة في العالم العربي.

- اشتهرت بجمالها وأناقتها إلى جانب موهبتها الفنية.

- متزوجة من رجل الأعمال أحمد جوهر.

- تحرص على مشاركة جمهورها بأحدث أخبارها وجلسات التصوير الخاصة بها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

- يتابعها على صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام" أكثر من 16 مليون متابع.

اقرأ أيضا:

قبل تتويج خليفتها.. 16 صورة ومعلومات عن ملكة جمال لبنان 2024

من الأجمل؟.. 15 متسابقة يتنافسن على لقب ملكة جمال لبنان 2025

10 صور ومعلومات عن إطلالة صبا مبارك.. كيف نسقت اللوك؟

خطفت الأنظار في أسبوع الموضة بباريس.. مي عمر بإطلالة جريئة

نجمات خطفن الأنظار بصيحة "قشر السمك" في 2025.. أبرزهم ياسمين صبري