تعليق كوميدي لشقيقة محمد صلاح على توقعات القط نيموس بعد فوز منتخب مصر
كتب : مصراوي
القاهرة - مصراوي
نشرت رباب صلاح شقيقة نجم منتخب مصر وليفربول محمد صلاح، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة لقط التوقعات المباريات.
وظهرت رباب عبر خاصية "الستوري" خلال "إنستجرام" صورة قط توقعات المباريات وكان القط كان يتوقع فوز منتخب كوت ديفوار على منتخب مصر.
وعلقت رباب ساخرا على فيديو القط قائلا: "حد يطمنا على القط ياجماعة"
ونجح منتخب مصر في الفوز على نظيره الإيفواري بنتيجة 3-2، ضمن مواجهات دور ربع نهائي كأس أمم أفريقيا.
وبهذا الفوز ضمن المنتخب المصري الصعود إلى دور نصف النهائي، ليلاقي نظيره السنغالي يوم الأربعاء الموافق 14 يناير.