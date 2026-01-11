مباريات الأمس
بكاء العميد ودعم محمد حمدي.. لقطات لم تشاهدها في مباراة مصر وكوت ديفوار

كتب - يوسف محمد:

04:26 ص 11/01/2026
حقق المنتخب المصري فوزا هاما أمس السبت 10 يناير الجاري، الفوز على حساب نظيره منتخب كوت ديفوار، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين في اللقاء الذي جمع بينهما، في ربع نهائي البطولة.

وضمن المنتخب الوطني التأهل إلى الدور نصف النهائي من البطولة، ليضرب موعدا مع منتخب السنغال، في المباراة المقرر إقامتها يوم الأربعاء المقبل الموافق 14 يناير الجاري.

وشهدت مباراة منتخب مصر العديد من اللقطات الحماسية، التي كان أبرزها لقطات احتفال لاعبي منتخب مصر بالفوز، عقب نهاية المباراة، حيث ظهرت السعادة على حسام حسن المدير الفني للفراعنة والذي دخل في نوبة بكاء من الفرح، فور إطلاق الحكم صافرة نهاية المباراة.

وخطف حسن الأنظار خلال الاحتفال، بعدما ظهر وهو يحمل في يده المصحف، وسط الاحتفالات القوية للاعبين والجهاز الفني.

ومن اللقطات الإنسانية التي شهدتها مباراة مصر وكوت ديفوار، كان موقف قائد الفراعنة محمد صلاح والذي حرص على رفع قميص محمد حمدي الظهير الأيسر للفراعنة خلال الاحتفالات، لدعمه بعد تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، خلال مباراة بنين في ربع نهائي البطولة.

ولم تمنع الإصابة محمد حمدي من التواجد في ملعب "أدرار"، لمتابعة مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار ودعم لاعبي الفراعنة في مباراة ربع النهائي أمس.

وتحولت غرف ملابس الفراعنة إلى مسرح كبير، حيث دخل لاعبي المنتخب في وصلة رقص قوية ومعهم حسام حسن وتوأمه إبراهيم، للتعبير عن الفرحة بتأهل الفراعنة لنصف النهائي.

وعلى الجانب الآخر، خيم الحزن على لاعبي المنتخب الإيفواري وجهازهم الفني، حيث دخل عدد من لاعبي المنتخب الإيفواري، في نوبة بكاء قوية بعد الهزيمة من المنتخب المصري.

موعد مباراة مصر والسنغال

ويذكر أن منتخب مصر سيلاقي نظيره السنغالي، في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2025، يوم الأربعاء المقبل الموافق 14 يناير الجاري، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ماذا قال محمد أبو تريكة عن مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار؟

خبير تحكيمي يكشف مفاجأة قوية بخصوص أهداف كوت ديفوار في منتخب مصر

