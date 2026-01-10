إعلان

8 صور ومعلومات عن إطلالة ملك أحمد زاهر- كيف نسقتها؟

كتب : أسماء مرسي

06:56 م 10/01/2026
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    ملك أحمد زاهر (6)
  • عرض 8 صورة
    ملك أحمد زاهر (8)
  • عرض 8 صورة
    ملك أحمد زاهر (3)
  • عرض 8 صورة
    ملك أحمد زاهر (4)
  • عرض 8 صورة
    ملك أحمد زاهر (2)
  • عرض 8 صورة
    ملك أحمد زاهر (1)
  • عرض 8 صورة
    ملك أحمد زاهر (5)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتبت- أسماء مرسي:

ظهرت الفنانة ملك أحمد زاهر بإطلالة كاجوال أنيقة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أطلت ملك مرتدية جاكيت جينز متعدد الألوان مزينا بتطريزات تجمع بين اللونين البرتقالي والأزرق، ما أضفى على اللوك لمسة مميزة.

ونسقت أسفل الجاكيت توبا أبيض بسيطا مع بنطلون جينز باللون الفاتح، لتبرز تفاصيل الجاكيت بشكل أنيق.

والجاكيت من توقيع العلامة التجارية للأزياء "Tuluadesigns"، بينما تنسيق الإطلالة من اختيار الاستايلست مايان هشام.

واختارت وضع مكياجا ترابيا من تنفيذ خبيرة التجميل ميرنا جرجس.

بينما اعتمدت تسريحة الشعر المنسدلة على الجانبين بواسطة المصفف عمر سويسي.

وزينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات مكونة من حلق، وعدة خواتم.

ملك أحمد زاهر إطلالة ملك أحمد زاهر إنستجرام ملك أحمد زاهر

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

لظروف صحية.. تأجيل حفل هاني شاكر في مسرح تياترو أركان
زووم

لظروف صحية.. تأجيل حفل هاني شاكر في مسرح تياترو أركان
خلاف على"تندة غسيل".. قرار من الجنايات في جريمة "العشرين"
حوادث وقضايا

خلاف على"تندة غسيل".. قرار من الجنايات في جريمة "العشرين"

محمد إمام ملثما في أحدث صوره.. ويعلق: "الكينج هيدغدغها في رمضان"
مسرح و تليفزيون

محمد إمام ملثما في أحدث صوره.. ويعلق: "الكينج هيدغدغها في رمضان"

تصل إلى حد الصقيع.. الأرصاد تحذر من أجواء شديدة البرودة ليلًا
أخبار مصر

تصل إلى حد الصقيع.. الأرصاد تحذر من أجواء شديدة البرودة ليلًا
"لسنا منتخبًا صغيرًا".. الشيشيني يتحدث لمصراوي عن حظوظ مصر أمام كوت ديفوار
رياضة عربية وعالمية

"لسنا منتخبًا صغيرًا".. الشيشيني يتحدث لمصراوي عن حظوظ مصر أمام كوت ديفوار

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
21:00

كوت ديفوار

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

"انهيار النجمة وحضور زوجة رئيس لبنان".. 17 صورة من جنازة هلي ابن فيروز
الاقتصاد أولًا.. كيف قادت الأزمة المعيشية الشارع الإيراني إلى المواجهة؟
بالترددات.. 5 قنوات مجانية تنقل مباراة مصر وكوت ديفوار