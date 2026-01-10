8 صور ومعلومات عن إطلالة ملك أحمد زاهر- كيف نسقتها؟

فستان أحمر من المخمل.. معلومات وصور عن إطلالة إليسا

كتبت- أسماء مرسي:

ظهرت الفنانة ملك أحمد زاهر بإطلالة كاجوال أنيقة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أطلت ملك مرتدية جاكيت جينز متعدد الألوان مزينا بتطريزات تجمع بين اللونين البرتقالي والأزرق، ما أضفى على اللوك لمسة مميزة.

ونسقت أسفل الجاكيت توبا أبيض بسيطا مع بنطلون جينز باللون الفاتح، لتبرز تفاصيل الجاكيت بشكل أنيق.

والجاكيت من توقيع العلامة التجارية للأزياء "Tuluadesigns"، بينما تنسيق الإطلالة من اختيار الاستايلست مايان هشام.

واختارت وضع مكياجا ترابيا من تنفيذ خبيرة التجميل ميرنا جرجس.

بينما اعتمدت تسريحة الشعر المنسدلة على الجانبين بواسطة المصفف عمر سويسي.

وزينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات مكونة من حلق، وعدة خواتم.