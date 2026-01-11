تعرف على أهمية الحصانة البرلمانية لعضو مجلس النواب

يتساءل الكثيرون عن الحصانة البرلمانية التى يكتسبها النواب مع بداية كل فصل تشريعي.

وتأتي أهمية الحصانة البرلمانية في تحقيق ضمانة الحرية الكاملة لتفعيل الرقابة الكاملة من أعضاء مجلس النواب على الحكومة.

ووفقًا لنص المادة (30) من القانون رقم 46 لسنه 2014 بإصدار قانون مجلس النواب والمعدل بالقانون رقم 140 لسنه 2020، وقانون لائحة مجلس النواب يرصد مصراوى أبرز معلومات عن الحصانة البرلمانية كالتالي:

يقضى القانون بأنه لا يجوز، فى غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أى إجراء جنائى ضد عضو مجلس النواب فى مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس، وفى غير دور الانعقاد، يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء.

وفى جميع الأحوال، يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراء الجنائى ضد العضو خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، وإلا عُد الطلب مقبولًا.

- ليس للعضو أن ينزل عن الحصانة، وللمجلس أن يأذن للعضو بناءً على طلبه بسماع أقواله إذا وجه ضده أى اتهام ولو قبل أن يقدم طلب رفع الحصانة عنه، ولا يجوز فى هذه الحالة اتخاذ أية إجراءات أخرى ضد العضو، إلا بعد صدور قرار من المجلس بالإذن بذلك طبقا لأحكام المواد السابقة.

- يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس، ويجب أن يتوافر عدد من الشروط فى الطلب فإذا كان مقدمًا من إحدى الجهات القضائية يجب أن يكون مقدما من النائب العام أو من المدعى العام العسكرى، بحسب الأحوال، وأن يبين الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة بسببها، والمواد المؤثمة لهذه الواقعة، وكذا رقم القضية المقيدة ضد العضو، وما اتخذ فيها من إجراءات فى مواجهة الغير، وصورة من أوراق ومستندات القضية.

- إذا كان الطلب مقدما ممن يريد إقامة دعوى مباشرة, ويجب أن تتوافر فى الراغب فى إقامتها الصفة والمصلحة، وأن يقدم طلبا برفع الحصانة، مرفقا به صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها، مع المستندات المؤيدة لها، ومبينًا فيها على وجه الوضوح الواقعة المنسوبة للعضو والمواد المؤثمة لها. ولا يعتبر طلبا بالإذن برفع الحصانة كل طلب لم يستوفِ الشروط المُشار إليها.