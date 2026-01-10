إعلان

سميرة سعيد بلوك جذاب.. لماذا اختارت اللون الموف؟

كتبت- أسماء مرسي:

06:52 م 10/01/2026 تعديل في 06:57 م
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    سميرة سعيد
  • عرض 6 صورة
    سميرة سعيد
  • عرض 6 صورة
    سميرة سعيد
  • عرض 6 صورة
    سميرة سعيد
  • عرض 6 صورة
    سميرة سعيد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تألقت المطربة سميرة سعيد بـ لوك جذاب ومميز، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أطلت سميرة مرتدية بدلة باللون الموف الفاتح مزينة بأزرار ذهبية، ونسقت أسفلها توب أبيض.

واختارت وضع مكياجا ناعما يتناسب مع بشرتها، واختارت تصفيفة الشعر المنسدلة على كتفيها بشكل انسيابي.

ونسقت مع اللوك حذاء بكعب عال باللون الموف.

وزينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات مكونة من حلق، وخاتم.

وفقا لموقع "verywellmind"، اللون الموف يرتبط في عالم الموضة بالأناقة والرقي، إذ يمنح الإطلالة مظهرا ناعما وجذابا، خاصة عند تنسيقه مع اللون الأبيض، كما ظهرت به الفنانة سميرة سعيد، كما يسهم هذا اللون في إبراز ملامح البشرة بطريقة مميزة، و يضفي على الإطلالة جاذبية أنيقة تجمع بين البساطة والرقي معا.

سميرة سعيد

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

لظروف صحية.. تأجيل حفل هاني شاكر في مسرح تياترو أركان
زووم

لظروف صحية.. تأجيل حفل هاني شاكر في مسرح تياترو أركان
تصل إلى حد الصقيع.. الأرصاد تحذر من أجواء شديدة البرودة ليلًا
أخبار مصر

تصل إلى حد الصقيع.. الأرصاد تحذر من أجواء شديدة البرودة ليلًا
الاقتصاد أولًا.. كيف قادت الأزمة المعيشية الشارع الإيراني إلى المواجهة؟
شئون عربية و دولية

الاقتصاد أولًا.. كيف قادت الأزمة المعيشية الشارع الإيراني إلى المواجهة؟
خلاف على"تندة غسيل".. قرار من الجنايات في جريمة "العشرين"
حوادث وقضايا

خلاف على"تندة غسيل".. قرار من الجنايات في جريمة "العشرين"

5 دلالات تكشف عن نقص مخزون الحديد والكالسيوم في جسمك
نصائح طبية

5 دلالات تكشف عن نقص مخزون الحديد والكالسيوم في جسمك

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
21:00

كوت ديفوار

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

"انهيار النجمة وحضور زوجة رئيس لبنان".. 17 صورة من جنازة هلي ابن فيروز
الاقتصاد أولًا.. كيف قادت الأزمة المعيشية الشارع الإيراني إلى المواجهة؟
بالترددات.. 5 قنوات مجانية تنقل مباراة مصر وكوت ديفوار