سميرة سعيد بلوك جذاب.. لماذا اختارت اللون الموف؟

تألقت المطربة سميرة سعيد بـ لوك جذاب ومميز، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أطلت سميرة مرتدية بدلة باللون الموف الفاتح مزينة بأزرار ذهبية، ونسقت أسفلها توب أبيض.

واختارت وضع مكياجا ناعما يتناسب مع بشرتها، واختارت تصفيفة الشعر المنسدلة على كتفيها بشكل انسيابي.

ونسقت مع اللوك حذاء بكعب عال باللون الموف.

وزينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات مكونة من حلق، وخاتم.

وفقا لموقع "verywellmind"، اللون الموف يرتبط في عالم الموضة بالأناقة والرقي، إذ يمنح الإطلالة مظهرا ناعما وجذابا، خاصة عند تنسيقه مع اللون الأبيض، كما ظهرت به الفنانة سميرة سعيد، كما يسهم هذا اللون في إبراز ملامح البشرة بطريقة مميزة، و يضفي على الإطلالة جاذبية أنيقة تجمع بين البساطة والرقي معا.