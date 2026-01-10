الأرصاد تحذر من منخفض جوي قوي.. أمطار وبرودة شديدة تصل حد الصقيع

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن الأسبوع الحالي يشهد تقلبات جوية ملحوظة مع بداية موسم الشتاء والفترة الأولى من طوبة

وأشارت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج "حديث القاهرة" على قناة "القاهرة والناس"، إلى أن يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين سيشهدان منخفضًا جويًا متعمقًا في الطبقات العليا يؤدي إلى أمطار متفاوتة الشدة على السواحل الشمالية المطلة على البحر المتوسط وشمال الوجه البحري.

وقالت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد، إن درجات الحرارة ستظل منخفضة نهارًا حيث تسجل العظمى في القاهرة الكبرى 19-20 درجة مئوية.

وأضافت أنها ستنخفض خلال الاثنين والثلاثاء إلى 18 درجة مع برودة شديدة ليلًا تصل إلى حد الصقيع في وسط سيناء والوادي الجديد، بينما تتراوح الصغرى في القاهرة بين 10 و12 درجة.

وتابعت عضو المركز الإعلامي أن الشبورة المائية ستكون كثيفة صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية، مؤكدةً ضرورة ارتداء الملابس الثقيلة خلال الليل، مشيرة إلى أن نشاط الرياح قد يثير الرمال والأتربة في المناطق الصحراوية المكشوفة.

وأكدت غانم أهمية متابعة النشرات الجوية بدقة خلال الأسبوع لمعرفة تفاصيل الأمطار وكمياتها، خاصة في السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، مشددةً على ضرورة الحذر وعدم الانسياق وراء الاستقرار المؤقت الذي يظهر نهارًا.