مصادر: إسرائيل ترفع التأهب تحسبا لتدخل أمريكي في إيران



وكالات

ذكرت 3 مصادر إسرائيلية مطلعة، ‌أن إسرائيل رفعت حالة التأهب القصوى تحسبا لأي تدخل أمريكي في إيران في الوقت الذي تواجه ‌فيه السلطات هناك أكبر احتجاجات مناهضة ⁠للحكومة منذ سنوات.

وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرارا بالتدخل في ‌الأيام القليلة الماضية، إذ حذر حكام إيران من استخدام القوة ضد المتظاهرين.

وقال ترامب، السبت، إن الولايات المتحدة مستعدة للمساعدة، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز.

ولم توضح المصادر، التي ‍كانت حاضرة في المشاورات الأمنية الإسرائيلية خلال عطلة نهاية الأسبوع، ما الذي ‍يعنيه ⁠رفع إسرائيل درجة التأهب القصوى عمليا.

وخاضت إسرائيل وإيران حربا استمرت 12 يوما في يونيو.

وفي مكالمة هاتفية، السبت، ‍ناقش رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ‌إمكانية تدخل الولايات المتحدة في إيران، وفقا لمصدر إسرائيلي مطلع.

وأكد مسؤول أمريكي، أن روبيو ونتنياهو تحدثا لكنه لم يفصح عن المواضيع ⁠التي ناقشاها، وفقا لسكاي نيوز.