

المنوفية- أحمد الباهي:

توافد طلاب الصف الثاني الثانوي، اليوم الأحد، على مدارسهم بمختلف مراكز محافظة المنوفية، وسط حالة من الهدوء والتنظيم أمام اللجان الامتحانية، استعدادًا لأداء امتحان مادة اللغة الإنجليزية، في التاسعة صباحًا بـ ثاني أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول.

أكد عدد من الطلاب بمدرسة الشهيد طيار محمد شبل الثانوية المشتركة بمدينة الباجور، لـ"مصراوي"، تفاؤلهم بمادة اللغة الإنجليزية، خاصة بعد أن كانت بداية امتحاناتهم أمس بأداء مادة اللغة العربية، التي وصفوها بأنها جاءت في مستوى الطالب المتوسط.

قال أحد الطلاب، إن مادة اللغة الإنجليزية تُعد صعبة نسبيًا بالنسبة له على المستوى الشخصي، إلا أن المدرسين خلال المراجعات النهائية أمس شددوا على أهمية التركيز على قواعد "الجرامر" وحفظ الكلمات، مؤكدين أن الامتحان لن يكون بالصعوبة التي يتخيلها البعض.

وأضاف الطلاب، أنهم يتوقعون الخروج اليوم من اللجان وهم أكثر ارتياحًا وسعادة بعد أداء امتحان اللغة الإنجليزية، مشيرين إلى أن مجموع الصف الثاني الثانوي لا يرتبط بدخول الكليات، لكنه يمثل مرحلة تأسيس مهمة، يحرصون خلالها على تحقيق مستوى جيد استعدادًا للصف الثالث الثانوي.

وأوضح الطلاب، أنهم يشعرون بحالة من الاطمئنان، وقد شهد محيط المدارس غياب أولياء الأمور، على عكس ما هو معتاد في امتحانات الصف الثالث الثانوي، إذ يدخل الطلاب إلى اللجان بشكل طبيعي ومنظم، في أجواء هادئة تعكس حالة من الثقة والتفاؤل بين الطلاب.