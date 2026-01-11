مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية

الزمالك

- -
17:00

زد

كأس الاتحاد الإنجليزي

بورتسموث

- -
16:00

أرسنال

كأس الاتحاد الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
18:30

برايتون

الدوري الإيطالي

فيورنتينا

- -
16:00

ميلان

الدوري الإيطالي

هيلاس فيرونا

- -
19:00

لاتسيو

الدوري الإيطالي

إنتر ميلان

- -
21:45

نابولي

جميع المباريات

إعلان

مبلغ ضخم.. جوائز نصف النهائي والنهائي تشعل كأس الأمم الأفريقية 2025

كتب : هند عواد

08:17 ص 11/01/2026
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    كأس الأمم الأفريقية
  • عرض 6 صورة
    كأس الأمم الأفريقية 2025
  • عرض 6 صورة
    بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب
  • عرض 6 صورة
    مشجع من بوركينا فاسو يبدو على هيئة ساحر في مبارة بلاده ضد الغابون في ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية الكاميرون 2022
  • عرض 6 صورة
    مشجع إيفواري خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية 2015، التي فاز بها منتخب ساحل العاج

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ارتفعت القيمة المالية لجوائز كأس الأمم الأفريقية 2025، إذ إنها وصلت إلى 32 مليون دولار، بزيادة بلغت 10 ملايين دولار.

ومع انتهاء دور ربع النهائي في أمم أفريقيا، ضمنت المنتخبات المتأهلة إلى نصف النهائي مبلغ 2.5 مليون دولار، وذلك في حالة خسارة نصف النهائي، فيما يضمن المنتخبان المتأهلان 4 ملايين دولار على الأقل.

وجاءت الجوائز المالية لمرحلتي نصف نهائي ونهائي أمم أفريقيا، كالآتي:

2.5 مليون دولار: المنتخبات الخاسرة في نصف النهائي

4 ملايين دولار: الوصيف

7 ملايين دولار: بطل كأس الأمم الأفريقية

اقرأ أيضًا:
قبل مباراة منتخب مصر.. جدول ترتيب هدافي كأس الأمم الأفريقية 2025

"محمد صلاح مثل المومياء".. حقيقة صورة ساخرة منسوبة لمنتخب كوت ديفوار

"المصممين فتحوا ويكيبيديا".. صحيفة شهيرة تنتقد تصميم قميص منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

كأس الأمم الأفريقية نهائي كأس الأمم الأفريقية المكافآت المالية لكأس الأمم الأفريقية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

أول تعليق من فرج عامر على مباراة منتخب مصر والسنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا
مصراوي ستوري

أول تعليق من فرج عامر على مباراة منتخب مصر والسنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا
25 صورة وأبرز المعلومات عن هانيا الحمامي المصنفة الاولى عالميا سيدات إسكواش
مصراوي ستوري

25 صورة وأبرز المعلومات عن هانيا الحمامي المصنفة الاولى عالميا سيدات إسكواش
ماسك يتهم الحكومة البريطانية بـ"الفاشية" بعد تهديدات بحجب منصة إكس
شئون عربية و دولية

ماسك يتهم الحكومة البريطانية بـ"الفاشية" بعد تهديدات بحجب منصة إكس
اليوم.. مدبولي يفتتح 9 مصانع تابعة للهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس
أخبار مصر

اليوم.. مدبولي يفتتح 9 مصانع تابعة للهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس
رغم إشادة لجنة التحكيم| خروج المتسابق محمد ماهر من "دولة التلاوة".. ما
أخبار مصر

رغم إشادة لجنة التحكيم| خروج المتسابق محمد ماهر من "دولة التلاوة".. ما

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الأرصاد تحذر من منخفض جوي قوي.. أمطار وبرودة شديدة تصل حد الصقيع
موعد مباراة مصر المقبلة بعد الفوز على كوت ديفوار بثلاثية
صعود وتراجع.. كيف تغيرت معدلات الإقبال على انتخابات البرلمان من 2010 إلى 2026؟