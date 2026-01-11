مبلغ ضخم.. جوائز نصف النهائي والنهائي تشعل كأس الأمم الأفريقية 2025

أول تعليق من زوجة مصطفى فتحي بعد فوز منتخب مصر على كوت ديفوار

ارتفعت القيمة المالية لجوائز كأس الأمم الأفريقية 2025، إذ إنها وصلت إلى 32 مليون دولار، بزيادة بلغت 10 ملايين دولار.

ومع انتهاء دور ربع النهائي في أمم أفريقيا، ضمنت المنتخبات المتأهلة إلى نصف النهائي مبلغ 2.5 مليون دولار، وذلك في حالة خسارة نصف النهائي، فيما يضمن المنتخبان المتأهلان 4 ملايين دولار على الأقل.

وجاءت الجوائز المالية لمرحلتي نصف نهائي ونهائي أمم أفريقيا، كالآتي:

2.5 مليون دولار: المنتخبات الخاسرة في نصف النهائي

4 ملايين دولار: الوصيف

7 ملايين دولار: بطل كأس الأمم الأفريقية

