"فيديو كول".. زوجة إمام عاشور توجه إليه رسالة رومانسية بعد تألقه في مباراة

زوجة مروان عطية توجه إليه رسالة رومانسية بعد فوز منتخب مصر على كوت ديفوار

أول تعليق لفرج عامر على مباراة منتخب مصر والسنغال

تعليق كوميدي لشقيقة محمد صلاح على توقعات القط نيموس بعد فوز منتخب مصر

أول رد فعل لزوجة محمد حمدي على لافتة نجوم منتخب مصر معه بعد مواجهة كوت

القاهرة - مصراوي

نشرت زوجة أحمد سيد زيزو لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي الحالي، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة لمنتخب مصر عقب تأهله إلى دور نصف النهائي.

وهنأت هدى بهاء زوجة زيزو ، منتخب مصر، عبر خاصية "الستوري" على "إنستجرام"، عقب فوزهم على كوت ديفوار "مبروك التأهل"، وضمان الصعود إلى نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية.

ويواجه منتخب مصر نظيره منتخب السنغال، يوم الأربعاء القادم الموافق 14 يناير، ضمن مواجهات نصف نهائي كأس أمم أفريقيا.

وقد حقق منتخب مصر فوزا كبيرا على نظيره كوت ديفوار بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما أمس السبت، ضمن مواجهات ربع نهائي كأس الأمم