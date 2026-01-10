مباريات الأمس
موعد مباراة مصر المقبلة بعد الفوز على كوت ديفوار بثلاثية

كتب : نهي خورشيد

10:58 م 10/01/2026
حسم منتخب مصر الأول لكرة القدم تحت قيادة العميد حسام حسن، التأهل رسمياً إلى دور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، بعد فوزه المثير والكبير اليوم على نظيره كوت ديفوار بثلاثية مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب أغادير ضمن منافسات ربع النهائي.

وجاءت أهداف الفراعنة الثلاثة بتوقيع كلاً من عمر مرموش، رامي ربيعة، محمد صلاح.

موعد مباراة مصر المقبلة بعد الفوز على كوت ديفوار

وبعد التأهل اليوم، يضرب منتخب مصر موعداً نارياً مع نظيره السنغالي يوم الأربعاء المقبل الموافق 14 يناير الجاري، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

والجدير بالذكر أن منتخب السنغال تأهل إلى دور نصف النهائي بعد الفوز على مالي بهدف نظيف.

موعد مباراة مصر المقبلة بعد الفوز على كوت ديفوار مصر والسنغال مباراة مصر والسنغال كأس الأمم الأفريقية نتيجة مباراة مصر وكوت ديفوار

