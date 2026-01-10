تكريم محمد صبحي في حفل افتتاح مهرجان المسرح العربي.. صور

كرمت إدارة مهرجان المسرح العربي في دورته الـ 16 هذا العام النجم الكبير محمد صبحي، في حفل الافتتاح الذي أقيم مساء اليوم السبت بدار الأوبرا المصري، تقديرا لمسيرته الفنية.

ويأتي هذا التكريم عرفانًا من الهيئة العربية للمسرح بما قدمه محمد صبحي على مدار عقود طويلة من أعمال مسرحية خالدة شكلت وجدان أجيال متعاقبة، ونجح من خلالها في المزج بين الإبداع الفني والطرح الفكري العميق، محافظًا على هوية المسرح العربي ورسائله الإنسانية والاجتماعية.

يقام المهرجان تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية ، وبالتعاون مع وزارة الثقافة المصرية والهيئة العربية للمسرح، وتستضيف القاهرة الدورة السادسة عشرة من مهرجان المسرح العربي، ويُعد مهرجان المسرح العربي الحدث المسرحي الأبرز على مستوى الوطن العربي، حيث تنطلق فعالياته في القاهرة بالتزامن مع اليوم العربي للمسرح، وفي تجربة تُسجل للمرة الأولى في تاريخ المهرجان.

تكريم محمد صبحي في عيد الثقافة المصري

كرّمت وزارة الثقافة، مؤخرا، الفنان الكبير محمد صبحي، ضمن فعاليات عيد الثقافة المصري، وذلك بحضور الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وعدد كبير من نجوم الفن والمثقفين والإعلاميين.

وجاء تكريم محمد صبحي تقديرًا لمشواره الفني الطويل وما قدّمه من أعمال أثرت في تاريخ الفن المصري على مدار سنوات طويلة.

وشهدت أجواء التكريم احتفاءً واسعًا بمحمد صبحي، الذي يُعد أحد أبرز رموز المسرح والفن الهادف في مصر، لما تميّزت به أعماله من طرح قضايا اجتماعية وإنسانية بأسلوب فني راقٍ جمع بين المتعة والرسالة.

وخلال كلمته أثناء التكريم، قال محمد صبحي إن «الانتماء سيمنحك الاحتواء»، مؤكدًا أن ارتباط الإنسان بوطنه وثقافته هو الأساس الحقيقي للاستقرار النفسي والنجاح، ومشيرًا إلى أن الفن له دور كبير في ترسيخ قيم الانتماء وبناء الوعي لدى الأجيال الجديدة.

