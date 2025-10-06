أجمل نساء الدنيا.. تتويج سيرين أرسلان بلقب ملكة جمال الكون 2025

في أجواء مبهرة، تُوجت سيرين أرسلان بلقب "ملكة جمال الكون تركيا 2025"، خلال الحفل الرسمي الذي أُقيم مؤخرا، لتصبح بذلك الممثلة الرسمية لتركيا في النسخة الرابعة والسبعين من مسابقة ملكة جمال الكون، والمقرر تنظيمها في نوفمبر المقبل في تايلاند.

لفتت أرسلان الأنظار خلال الحفل بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستانا قصيرا من المخمل باللون النبيتي، نسقته مع مكياج قوي ركز على إبراز جمال عينيها، واختارت تسريحة شعر منسدلة على كتفيها.

وفيما يلي، أبرز المعلومات عن ملكة جمال الكون تركيا 2025، وفقا لموقع "conandaily".

- اسمها سيرين أرسلان.

- مواليد مدينة إسطنبول، تركيا.

- تبلغ من العمر 26 عاما.

- خريجة جامعة هاجيتيبي في أنقرة، تركيا، حيث درست العلاج الإشعاعي خلال الفترة من 2018 إلى 2022.

- تتحدث التركية والإنجليزية بطلاقة.

- شاركت كعارضة أزياء في أسبوع الموضة الأفريقي الأوروبي (AFWEU) عام 2022.

- كما تعاونت مع علامة Vals Diamond في يوليو 2024.

- وظهرت أيضا في عرض أزياء لـ Taylors Home في مارس 2025 بالعاصمة أنقرة.

- تمتلك سيرين حضورا لافتا على صفحتها بموقع "إنستجرام".

- تشارك متابعيها أحدث صورها، ويتابعها أكثر من 39 ألف شخص.

