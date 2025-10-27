جمالها ساحر.. سارة نور مرشحة لأجمل 100 وجه لعام 2025

معلومات وصور عن إطلالة ندى موسى.. ما سر اللوك؟

أعلنت منصة "TC Candler" العالمية، عبر منشورا لها بصفحتها الرسمية بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، عن ترشيح الفنانة المصرية الشابة سارة نور ضمن قائمتها لأجمل 100 وجه في العالم لعام 2025.

تهدف قائمة "TC Candler" السنوية إلى تقدير الجمال في مختلف الثقافات والبلدان حول العالم.

سارة من أبرز النجمات اللاتي لفتن الأنظار بجمالهن الطبيعي، وإطلالاتهن الراقية التي تجمع بين الأناقة والبساطة.

وتتنوع اختياراتها في الأزياء بين الفساتين القصيرة والطويلة والتصاميم اللامعة الأنيقة، بينما تفضل اعتماد المكياج الهادئ الذي يبرز ملامحها الرقيقة وتسريحات الشعر المنسدلة التي تمنحها مظهرا ناعما.

كما تحرص على اختيار إطلالاتها بعناية لتنناسب مع أحدث صيحات الموضة، وتهتم أيضا بتنسيق الألوان والإكسسوارات.

من هي سارة نور؟

- سارة نور، ممثلة مصرية شابة.

- من مواليد 6 فبراير عام 1998.

- تبلغ من العمر 27 عامًا.

- بدأت مسيرتها الفنية مبكرا.

- تُعرف سارة بحضورها القوي وجمالها الطبيعي.

- كما تحظى بشعبية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

- يتابعها على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام" أكثر من 1.3 مليون متابع.

- تحرص على مشاركة جمهورها بلحظاتها اليومية، وأحدث صورها وإطلالتها على صفحتها بموقع "إنستجرام".

- تشتهر سارة بإطلالتها الجذابة والأنيقة التي تخطف الأنظار بها دائما.

