أناقة وجمال.. 25 صورة لنجمات ظهرن بفساتين قصيرة في مهرجان الجونة

مش مناسب.. ناقد موضة يعلق على إطلالات أروى جودة في الجونة

تصوير- علاء أحمد

ظهرت العديد من النجمات خلال حضورهن فعاليات أيام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة، بفساتين قصيرة خطفت الأنظار، نستعرضها لكم أبرزها في هذا التقرير.

رانيا يوسف

خطفت الفنانة رانيا يوسف الأنظار بفستان قصير فوق الركبة باللون الفيروزي، بتصميم الظهر المكشوف، واعتمدت تسريحة شعر مرفوعة لأعلى مع مكياج ناعم أبرز ملامحها.

أروى جودة

أطلت الفنانة أروى جودة بفستان قصير باللون البيج مزين بالكامل بالتطريزات، واختارت مكياجا ترابيا ناعما مع تسريحة شعر ذيل الحصان.

جيهان الشماشرجي

ظهرت الفنانة جيهان الشماشرجي بفستان فيروزي قصير بصيحة الكم الواحد، واختارت وضع مكياج بسيط مع شعر منسدل على كتفيها.

هنا شيحة

تألقت الفنانة هنا شيحة بفستان أسود قصير بتصميم "الكب"، ونسقت معه حذاء بنفس اللون، بينما تركت شعرها منسدلا بانسيابية.

روجينا

اختارت الفنانة روجينا فستانا قصيرا باللون الذهبي اللامع بتصميم "الكب"، ونسقت معه حقيبة وحذاء باللون نفسه.

إنجي علاء

ظهرت الكاتبة إنجي علاء بفستان قصير باللون الرصاصي، ونسقت معه توبا وحقيبة باللون الأبيض، بينما تركت شعرها منسدلا على كتفيها.

نور إيهاب

أطلت الفنانة نور إيهاب بفستان قصير بتصميم "الكب" باللون الأحمر، واعتمدت مكياجا ترابيا مع أحمر شفاه بدرجات النيود، وتركت شعرها منسدلا على الجانبين، ونسقت مع الإطلالة حقيبة وحذاء باللون الفضي.

رنا رئيس

اختارت الفنانة رنا رئيس فستانا أبيض قصيرا مزينا بتطريزات لامعة من الأسفل، واعتمدت مكياجا ناعما وتسريحة شعر مرفوعة، ونسقت مع الإطلالة كلاتش وحذاء ذهبي، وأكملت اللوك بارتداء مجوهرات أنيقة مكونة من حلق وأسورة.

شيرين رضا

تألقت الفنانة شيرين رضا بفستان قصير باللون الأسود بتصميم الكم الواحد، واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات النيود مع شعر منسدل على الكتفين.

