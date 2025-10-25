قبل نهاية 2025.. أجرأ وأجمل إطلالات هيفاء وهبي

بأكثر من مليون جنيه.. نيلي كريم بإطلالة ملكية في ختام مهرجان الجونة

كتتب- نرمين ضيف الله:

نجحت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي في أن تحجز لنفسها مكانة ثابتة ضمن قائمة الأكثر بحثًا وحديثًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد كل ظهور لها هذا العام، ومع اقتراب نهاية 2025.

فب التقرير التالي يرصد لكم موقع مصراوي، أبرز وأجرأ إطلالاتها التي خطفت الأنظار:

الفستان الأحمر الناري

في إحدى المناسبات الكبرى، تألقت هيفاء بفستان أحمر جريء مفتوح من الساق، ما جعلها أيقونة الأنوثة والجرأة في السجادة الحمراء.

الإطلالة الفضية البراقة

أثناء إحيائها حفل غنائي ضخم، ارتدت فستانًا فضيًا مرصعًا بالكريستالات اللامعة، تماشى مع أجواء السهرة وأضفى عليها بريقًا استثنائيًا.

الفستان الوردي الرومانسي

ظهرت في إحدى المناسبات الاجتماعية بفستان وردي ناعم مزين بالريش من الأطراف، منحها إطلالة ملكية ساحرة خطفت الأضواء.

الأخضر التايجر

ارتدت هيفاء فستان قماش تايجر مخطط باللون الأخضر والأسود، والستايل جريء جدًا لأنه بيمزج بين قوة نقشة التايجر الكلاسيكية مع لمسة لونية غير معتادة (الأخضر بدل البني أو الذهبي التقليدي).

الأسود الكلاسيكي الجذاب

كما اعتمدت فستانًا أسود ضيق طويل بأكتاف عارية، ليبرز رشاقتها ويؤكد أن الأسود سيبقى سيد الأناقة مهما تغيرت الصيحات.

اللوك الوردي و طبقة الكيب الوردية الضخمة

ارتدت هيفاء فستان قصير عصري مع كيب وردي فخم بحجم كبير، والإطلالة فيها مزيج بين الجرأة والأناقة المسرحية.

التصميم من دار Maison Charis، الكيب أضاف بعد بصري حاد، والستايل مُلفت بفضل التباين بين فستان قصير وقطع خارجي ضخمة.

