كأس الأمم الأفريقية

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

الدوري الإنجليزي

أستون فيلا

- -
18:30

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني

جيرونا

- -
15:00

اتلتيكو مدريد

الدوري الإسباني

فياريال

- -
17:15

برشلونة

تفوق كلاعب.. ماذا ينتظر حسام حسن أمام زيمبابوي؟

كتب : هند عواد

08:00 ص 21/12/2025
يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة العميد حسام حسن، لخوض أول مباراة في كأس الأمم الأفريقية 2025، مساء غدًا الإثنين 22 ديسمبر.

وينتظر حسام حسن الفوز الأول في تاريخه على زيمبابوي، إذ إنها المرة الأولى التي يواجه فيها منتخب زيمبابوي كمدرب، لكنه سبق وتفوق عليه كلاعب عندما اصطدم به 4 مرات.

ووفقًا للموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، واجه حسام حسن منتخب زيمبابوي أربع مرات كلاعب، فاز في مباراتين، وتعادل في واحدة، وخسر واحدة.

ويلتقي منتخب مصر بزيمبابوي للمرة الثالثة في كأس الأمم الأفريقية، إذ سبق والتقى المنتخبان في المباريات الافتتاحية لبطولتي 2004 و2019، وكلاهما فاز بهما منتخب مصر.

ويشارك منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية 2025 ضمن المجموعة الثانية، التي تضم كلًّا من أنجولا، جنوب أفريقيا، وزيمبابوي.

حسام حسن منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية مصر وزيمبابوي

