مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

الدوري الإنجليزي

أستون فيلا

- -
18:30

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني

جيرونا

- -
15:00

اتلتيكو مدريد

الدوري الإسباني

فياريال

- -
17:15

برشلونة

جميع المباريات

إعلان

موعد مباراة منتخب المغرب وجزر القمر في كأس الأمم الأفريقية

كتب - محمد عبد السلام:

05:40 ص 21/12/2025
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    وليد الركراكي (1) (1)
  • عرض 13 صورة
    وليد الركراكي (1) (1) (1)
  • عرض 13 صورة
    وليد الركراكي (3) (1)
  • عرض 13 صورة
    وليد الركراكي
  • عرض 13 صورة
    وليد الركراكي
  • عرض 13 صورة
    وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب
  • عرض 13 صورة
    وليد الركراكي ووالدته
  • عرض 13 صورة
    وليد الركراكي
  • عرض 13 صورة
    وليد الركراكي مدرب المغرب
  • عرض 13 صورة
    وليد الركراكي
  • عرض 13 صورة
    المغرب وليد الركراكي
  • عرض 13 صورة
    وليد الركراكي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يستهل منتخب المغرب مباراته الأولى في كأس أمم أفريقيا أمام نظيره جزر القمر، اليوم الأحد الموافق 21 ديسمبر، ضمن مواجهات الجولة الأولى في كأس الأمم الأفريقية.

موعد مباراة منتخب المغرب وجزر القمر في كأس أمم أفريقيا

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء، وتقام المباراة على ملعب الأمير مولاي عبدالله.

ويشارك منتخب المغرب صاحب الأرض في المجموعة الأولى بجانب كلا من المنتخبات: جزر القمر، مالي، زامبيا.

ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر قنوات "بي إن سبورتس" القطرية الناقل الحصري لمباريات كأس الأمم الأفريقية، وتذاع المباراة عبر قناة "بي إن سبورت ماكس 1"

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

موعد مباراة منتخب المغرب وجزر القمر كأس الأمم الأفريقية مباريات اليوم مباراة كأس الأمم اليوم القناة الناقلة مباراة المغرب اليوم

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الجلاد: نسب المشاركة الهزيلة في الانتخابات تنفي تمتع البرلمان الحالي بمشروعية شعبية
مجدي الجلاد: قراءتي لمقال رئيس الوزراء هي "تسليم وتسلم" وأؤيد تغيير الحكومة الحالية