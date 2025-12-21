موعد مباراة منتخب المغرب وجزر القمر في كأس الأمم الأفريقية

نجم زيمبابوي السابق لمصراوي: منتخب مصر المرشح من المجموعة لكن لدينا لاعبين

يستهل منتخب المغرب مباراته الأولى في كأس أمم أفريقيا أمام نظيره جزر القمر، اليوم الأحد الموافق 21 ديسمبر، ضمن مواجهات الجولة الأولى في كأس الأمم الأفريقية.

موعد مباراة منتخب المغرب وجزر القمر في كأس أمم أفريقيا

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء، وتقام المباراة على ملعب الأمير مولاي عبدالله.

ويشارك منتخب المغرب صاحب الأرض في المجموعة الأولى بجانب كلا من المنتخبات: جزر القمر، مالي، زامبيا.

ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر قنوات "بي إن سبورتس" القطرية الناقل الحصري لمباريات كأس الأمم الأفريقية، وتذاع المباراة عبر قناة "بي إن سبورت ماكس 1"