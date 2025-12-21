مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

الدوري الإنجليزي

أستون فيلا

- -
18:30

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني

جيرونا

- -
15:00

اتلتيكو مدريد

الدوري الإسباني

فياريال

- -
17:15

برشلونة

جميع المباريات

إعلان

رسالة غامضة من زوجة محمد النني الثانية بعد فوز منتخب المغرب بكأس العرب

كتب : مصراوي

06:05 ص 21/12/2025
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    زوجة النني الثانية (1) (1)
  • عرض 25 صورة
    زوجة النني الثانية (8) (1)
  • عرض 25 صورة
    زوجة النني الثانية ونجله (6) (1)
  • عرض 25 صورة
    زوجة النني الثانية ونجله (7) (1)
  • عرض 25 صورة
    زوجة النني الثانية ونجله (4) (1)
  • عرض 25 صورة
    زوجة محمد النني الثانية (1)
  • عرض 25 صورة
    حنان المغربية زوجة النني الثانية (9)
  • عرض 25 صورة
    حنان المغربية زوجة النني الثانية (16)
  • عرض 25 صورة
    حنان المغربية زوجة النني الثانية (11)
  • عرض 25 صورة
    حنان المغربية زوجة النني الثانية (12)
  • عرض 25 صورة
    حنان المغربية زوجة النني الثانية (13)
  • عرض 25 صورة
    حنان المغربية زوجة النني الثانية (2)
  • عرض 25 صورة
    حنان المغربية زوجة النني الثانية (14)
  • عرض 25 صورة
    حنان المغربية زوجة النني الثانية (15)
  • عرض 25 صورة
    حنان المغربية زوجة النني الثانية (3)
  • عرض 25 صورة
    حنان المغربية زوجة النني الثانية (10)
  • عرض 25 صورة
    زوجة محمد النني الثانية (20)
  • عرض 25 صورة
    زوجة محمد النني الثانية (21)
  • عرض 25 صورة
    محمد النني مع زوجته الثانية المغربية
  • عرض 25 صورة
    حنان المغربية زوجة النني الثانية (1)
  • عرض 25 صورة
    حنان المغربية زوجة النني الثانية (4)
  • عرض 25 صورة
    حنان المغربية زوجة النني الثانية (5)
  • عرض 25 صورة
    حنان المغربية زوجة النني الثانية (6)
  • عرض 25 صورة
    حنان المغربية زوجة النني الثانية (7)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وجهت البلوجر المغربية حنان زوجة نجم وسط الجزيرة الإماراتي ومنتخب مصر، انتقادات لاذعة لمن يتهم منتخب المغرب بأنه يفوز ويتوج بالألقاب بسبب السحر.

ونشر حنان عبر حسابها الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة للاعب المنتخب المغربي خلال بطولة كأس العرب وهو يقوم بالدعاء وكتبت: "المنتخب اللي اتهموه بالسحر".

وكان منتخب المغرب الثاني، تمكن من التتويج بلقب كأس العرب 2025، بعد الفوز على الأردن في النهائي، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.

وفي سياق متصل، تستضيف المغرب النسخة الحالية من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، المقرر انطلاقها اليوم الأحد الموافق 21 ديسمبر الجاري.

ويلاقي منتخب المغرب اليوم الأحد الموافق 21 ديسمبر الجاري، نظيره منتخب جزر القمر، ضمن منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، في تمام الساعة التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة.

أقرأ أيضًا:

موعد مباراة برشلونة وفياريال في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

مدرب منتخب مالي: هدفنا الوصول لأبعد مرحلة في أمم أفريقيا.. والمغرب الأقرب للتتويج بالبطولة (حوار)

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

زوجة النني الثانية محمد النني النني وزوجته منتخب المغرب كأس الأمم الأفريقية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الجلاد: نسب المشاركة الهزيلة في الانتخابات تنفي تمتع البرلمان الحالي بمشروعية شعبية
مجدي الجلاد: قراءتي لمقال رئيس الوزراء هي "تسليم وتسلم" وأؤيد تغيير الحكومة الحالية