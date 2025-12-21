رسالة غامضة من زوجة محمد النني الثانية بعد فوز منتخب المغرب بكأس العرب

أنجب منها 3 أولاد.. 25 صورة وأبرز المعلومات عن زوجة محمد النني الأولى

وجهت البلوجر المغربية حنان زوجة نجم وسط الجزيرة الإماراتي ومنتخب مصر، انتقادات لاذعة لمن يتهم منتخب المغرب بأنه يفوز ويتوج بالألقاب بسبب السحر.

ونشر حنان عبر حسابها الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة للاعب المنتخب المغربي خلال بطولة كأس العرب وهو يقوم بالدعاء وكتبت: "المنتخب اللي اتهموه بالسحر".

وكان منتخب المغرب الثاني، تمكن من التتويج بلقب كأس العرب 2025، بعد الفوز على الأردن في النهائي، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.

وفي سياق متصل، تستضيف المغرب النسخة الحالية من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، المقرر انطلاقها اليوم الأحد الموافق 21 ديسمبر الجاري.

ويلاقي منتخب المغرب اليوم الأحد الموافق 21 ديسمبر الجاري، نظيره منتخب جزر القمر، ضمن منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، في تمام الساعة التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة.

