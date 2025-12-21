أول رد من أحمد العوضي بعد انتقادات تصريح "الأعلى أجرًا"

علق النجم احمد العوضي على الانتقادات التي طالته بعد تصريح (الأعلى أجرًا في مصر)، خلال فيديو لايف سابق.

ونشر أحمد العوضي مقطع فيديو لايف جديد عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، قال لمتابعيه: "طبعا انتم متابعين النوش اللي بيحصل وقالوا إن العوضي مغرور وبتاع ، انا بكلم أخواتي وحبايبي بفضلهم بعد ربنا سبحانهم وتعالى بقول كدا عشان أنتم السبب لكن معرفش هما مالهم".

يذكر أن الفنان أحمد العوضي التقى جمهوره ومتابعيه عبر يث مباشر على حسابه "فيسبوك"، وخلال حديثه عن إحدى مسابقاته التي يقوم خلالها بمنح الفائزين مبالغ مالية، قال :"زي ماكان فهد البطل رقم ١ في مصر وعلى مستوى العالم العربي، وكل اللي أنا فيه بفضل ربنا وبفضلكم، وأنا دلوقتي النجم الأعلى أجرا في مصر، والأعلى مشاهدة والأعلى مبيعا".

أحمد العوضي يشارك بـ علي كلاي" في رمضان 2026

يواصل أحمد العوضي تصويره مسلسله الجديد "علي كلاي" والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026 وسط كوكبة من نجوم الدراما التلفزيونية هم درة، عصام السقا، يارا السكري، محمود البزاوي تأليف محمود حمدان، إخراج محمد عبد السلام.

