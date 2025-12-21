إعلان

5 درجات انخفاضًا بالحرارة.. الأرصاد تكشف طقس أول أيام الشتاء

كتب- عمرو صالح:

06:00 ص 21/12/2025
كشفت هيئة الأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس والظواهر ودرجات الحرارة اليوم الأحد على معظم أنحاء البلاد أول أيام فصل الشتاء 2026 .

وتوقعت الأرصاد أن يسود طقس شديد البرودة في الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارًا شديد البرودة ليلًا مع استمرار الانخفاض في درجات الحرارة في الصباح الباكر وخلال فترات الليل على أغلب الأنحاء حيث تتراوح درجات الحرارة الصغرى على المدن الجديدة بالقاهرة من 8 لـ 9 درجات، وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء من 5 لـ 6 درجات.

بالإضافة إلى فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، حيث تظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثرة على بعض المناطق، بجانب نشاط رياح أحيانًا على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

وحذرت الهيئة، من شبورة مائية قد تكون كثيفة أحيانًا من 3 لـ9 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء وقد تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض المناطق.

الطقس الأرصاد درجات الحرارة فصل الشتاء

