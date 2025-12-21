أنجب منها 3 أولاد.. 25 صورة وأبرز المعلومات عن زوجة محمد النني الأولى

شاركت هبة خلف زوجة نجم نادي بيراميدز ومنتخب مصر مصطفى فتحي، مجموعة من الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

زوجة مصطفى فتحي تنشر صورا جديدة والجمهور يعلق

ونشرت خلف عبر حسابها الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة من الصور الشخصية لها من أمام منزلها.

وحرصت سلمى صقر زوجة نجم النادي الأهلي والمنتخب الوطني مروان عطية، على التعليق على صورة هبة خلف، حيث كتبت "بوبا" مع وضع رمز تعبيري قلب.

ويذكر أن مصطفى فتحي يتواجد حاليا رفقة بعثة منتخب مصر في المغرب، للمشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

ويستهل المنتخب المصري مبارياته في كأس أمم أفريقيا 2025، بمواجهة منتخب زيمبابوي غدا الإثنين، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى بكأس أمم أفريقيا.

