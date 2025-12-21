مباريات الأمس
زوجة مصطفى فتحي تنشر صورا جديدة وسلمى صقر تعلق

كتب : مصراوي

05:45 ص 21/12/2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    زوجة مصطفى فتحي (2)
  • عرض 9 صورة
    زوجة مصطفى فتحي (3)
  • عرض 9 صورة
    زوجة مصطفى فتحي (4)
  • عرض 9 صورة
    مصطفى فتحي وزوجته (4)
  • عرض 9 صورة
    مصطفى فتحي وزوجته (18)
  • عرض 9 صورة
    مصطفى فتحي وزوجته (8)
  • عرض 9 صورة
    مصطفى فتحي وزوجته (16)
  • عرض 9 صورة
    مصطفى فتحي وزوجته (14)

شاركت هبة خلف زوجة نجم نادي بيراميدز ومنتخب مصر مصطفى فتحي، مجموعة من الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

زوجة مصطفى فتحي تنشر صورا جديدة والجمهور يعلق

ونشرت خلف عبر حسابها الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة من الصور الشخصية لها من أمام منزلها.

وحرصت سلمى صقر زوجة نجم النادي الأهلي والمنتخب الوطني مروان عطية، على التعليق على صورة هبة خلف، حيث كتبت "بوبا" مع وضع رمز تعبيري قلب.

ويذكر أن مصطفى فتحي يتواجد حاليا رفقة بعثة منتخب مصر في المغرب، للمشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

ويستهل المنتخب المصري مبارياته في كأس أمم أفريقيا 2025، بمواجهة منتخب زيمبابوي غدا الإثنين، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى بكأس أمم أفريقيا.

زوجة مصطفى فتحي مصطفى فتحي وزوجته أمم أفريقيا كأس الأمم الأفريقية هبة خلف

