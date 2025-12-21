بدء إرسال رسائل للحاجزين.. موعد قرعة تخصيص أراضي الإسكان (مسكن)

بدأت هيئة المجتمعات العمرانية في إرسال رسائل للمتقدمين في حجز أراضي المرحلة السادسة ضمن طروحات مشروعات مسكن للأراضي.

وشملت الرسائل موقف المتقدمين من دخول القرعة ومواعيد وأماكن الحضور وفقا لكل نوع من الأراضي المطروحة.

ووفقا للرسائل التي وصلت للمتقدمين سيتم إجراء القرعة أيام 23 و 24 و 25 ديسمبر الجاري وذلك بمقر صالة حسن مصطفى المغطاة بمدينة ٦ أكتوبر، وتلك القطع كان قد تم التقديم والتي عليها خلال الفترة من 14 سبتمبر إلى 13 نوفمبر بـ18 مدينة.

ويمكن معرفة موقفك من دخول القرعة من زيارة الموقع الرسمي للحجز..

https://reserve.newcities.gov.eg/

ومن المقرر أن يتم يوم الثلاثاء 23 ديسمبر، إجراء القرعة للمتقدمين على أراضي الإسكان الأكثر تميزاً بمدن ( 6 أكتوبر – العبور – العاشر من رمضان )، وللمتقدمين لحجز أراضي الإسكان المميز بمدن (أخميم الجديدة – الصالحية الجديدة - الفشن الجديدة - الفيوم الجديدة - المنيا الجديدة - بدر - طيبة الجديدة ).

وسيتم يوم 24 ديسمبر إجراء القرعة العلنية للمتقدمين لحجز قطع أراضى إسكان مميز بمدينتي (قنا الجديدة - ناصر الجديدة "غرب أسيوط")، وللمتقدمين لحجز إسكان متوسط بمدن (السادات - حدائق أكتوبر - سوهاج الجديدة).

كما سيتم إجراء القرعة العلنية يوم 25 ديسمبر، للمتقدمين لحجز أراضي إسكان متوسط بمدن (أسوان الجديدة - أسيوط الجديدة – العاشر من رمضان – المنيا الجديدة – برج العرب الجديدة).

وستعقد القرعة في تمام الساعة العاشرة صباحاً في الأيام المحددة، وسيتم السماح بحضور القرعة العلنية لمن يرغب من الحاجزين فقط في المواعيد المحددة بموجب الرسائل النصية المرسلة لهم، وسيتم استبعاد المخالفين.

اقرأ أيضًا:

مقدم 15%.. أسعار شقق صندوق التنمية الحضرية بـ3 محافظات

بعد سنوات من الارتفاعات القياسية.. تراجع وتيرة ارتفاع أسعار العقارات لهذه الأسباب