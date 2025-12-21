تراجع في 5 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية تعاملات اليوم
كتبت- آية محمد:
الدولار
تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 5 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرش و5 قروش، ببداية تعاملات اليوم الأحد 21-12-2025، مقارنة بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.
أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 47.53 جنيه للشراء، و47.63 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.
بنك مصر: 47.53 جنيه للشراء، و47.63 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 47.53 جنيه للشراء، و47.63 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 47.53 جنيه للشراء، و47.63 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.
بنك البركة: 47.52 جنيه للشراء، و47.62 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس: 47.55 جنيه للشراء، و47.65 جنيه للبيع.
كريدي أجريكول: 47.5 جنيه للشراء، و47.6 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 47.53 جنيه للشراء، و47.63 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.
بنك التعمير والإسكان: 47.53 جنيه للشراء، و47.63 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.55 جنيه للشراء، و47.65 جنيه للبيع.