تراجع في 5 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية تعاملات اليوم

كتبت- آية محمد:

09:42 ص 21/12/2025

الدولار

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 5 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرش و5 قروش، ببداية تعاملات اليوم الأحد 21-12-2025، مقارنة بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 47.53 جنيه للشراء، و47.63 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك مصر: 47.53 جنيه للشراء، و47.63 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 47.53 جنيه للشراء، و47.63 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.53 جنيه للشراء، و47.63 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك البركة: 47.52 جنيه للشراء، و47.62 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 47.55 جنيه للشراء، و47.65 جنيه للبيع.

كريدي أجريكول: 47.5 جنيه للشراء، و47.6 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 47.53 جنيه للشراء، و47.63 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 47.53 جنيه للشراء، و47.63 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.55 جنيه للشراء، و47.65 جنيه للبيع.

