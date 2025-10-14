إعلان

يارا السكري بإطلالة جريئة.. سر اللوك

كتب : شيماء مرسي

04:38 م 14/10/2025
ظهرت الفنانة يارا السكري بإطلالة جريئة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

وارتدت يارا فستان بقصة الكب مصنوع من المخمل ونسقت معه جيب باللون الأسود، من تصميم "the hoye".

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا قويا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.

واختارت يارا أن تسريحة الشعر المرفوع لأعلى بطريقة تناسب إطلالتها الجريئة.

ونسقت يارا مع إطلالتها حقيبة يد صغيرة باللون البني من تصميم "zaamofficial" وحذاء باللون الأسود.

يارا السكري اطلالة يارا السكري فستان يارا السكري

