إعلان

15 صورة لـ أجرأ إطلالات المشاهير في مهرجان لندن السينمائي 2025

كتب : شيماء مرسي

03:00 م 13/10/2025
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    ميلا كونيس
  • عرض 15 صورة
    فالا تشين بفستان أنيق
  • عرض 15 صورة
    الممثلة الصينية فالا تشين بفستان طويل بقصة ''الكب'' باللونين البيج والأسود
  • عرض 15 صورة
    ارتدت عارضة الأزياء والممثلة الأمريكية جاكي ساندلر بفستان قصير باللون الأسود
  • عرض 15 صورة
    الممثلة الإنجليزية إيلي بامبر
  • عرض 15 صورة
    ظهرت النجمة الأسترالية أيلا فيشر
  • عرض 15 صورة
    جاكي ساندلر
  • عرض 15 صورة
    تألقت الممثلة الأمريكية ميلا كونيس بفستان طويل باللون الأسود بقصة ''الكب''
  • عرض 15 صورة
    فالا تشين
  • عرض 15 صورة
    اختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى
  • عرض 15 صورة
    النجمة الأسترالية أيلا فيشر بفستان قصير باللون الأبيض مصنوع من الحرير بقصة الكب
  • عرض 15 صورة
    ديبورا أيوريندي
  • عرض 15 صورة
    أيلا فيشر
  • عرض 15 صورة
    ميلا كونيس بإطلالة جريئة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حرص المشاهير على الظهور بإطلالات جذابة خلال حضورهن فعاليات الدورة التاسعة والستين من مهرجان لندن السينمائي 2025.

وبالرغم من ذلك، اختار البعض الظهور بإطلالات جريئة ومكشوفة خلال مهرجان لندن السينمائي.

وفي هذا الصدد، يستعرض "مصراوي" أجرأ إطلالات المشاهير في مهرجان لندن السينمائي 2025، وفقا لما كشفه موقع "wwd".

أيلا فيشر

ظهرت النجمة الأسترالية أيلا فيشر بفستان قصير باللون الأبيض مصنوع من الحرير بقصة الكب، ونسقت مع إطلالتهاى حذاء باللون الفضي، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.

جاكي ساندلر

ارتدت عارضة الأزياء والممثلة الأمريكية جاكي ساندلر بفستان قصير باللون الأسود بقصة "الكب" ونسقت مع إطلالتها حذاء بنفس اللون، واعتمدت مكياجا قويا، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الأحمر الناري.

ديبورا أيوريندي

ظهرت الممثلة البريطانية ديبورا أيوريندي بفستان طويل باللون الأبيض "كت" ونسقت معه إطلالتها حذاء بنفس اللون، وتركت شعرها منسدلا.

ميلا كونيس

تألقت الممثلة الأمريكية ميلا كونيس بفستان طويل باللون الأسود بقصة "الكب"، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.

إيلي بامبر

ارتدت الممثلة الإنجليزية إيلي بامبر فستان طويل شفاف باللون الأسود بقصة الكب، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا هادئا، وتركت شعرها منسدلا.

فالا تشين

ظهرت الممثلة الصينية فالا تشين بفستان طويل بقصة "الكب" باللونين البيج والأسود، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

اقرأ أيضا:

خطفت الأنظار.. ملكة جمال مصر 2025 بإطلالة ساحرة

بعد تتويجها.. 16 صورة ومعلومات عن الفائزة بلقب ملكة جمال العالم 2025

جرأة وجمال.. 20 صورة للنجمات تألقن بفساتين "حورية البحر" في 2025

بعد ظهورها في أسبوع الموضة.. من هي إيمان خليف التي خطفت الأنظار؟

"أيقونة الموضة الجريئة".. مصممة أزياء تعلق على إطلالة هيفاء وهبي

مهرجان لندن السينمائي 2025 أجرأ إطلالات المشاهير جاكي ساندلر ميلا كونيس

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

سعر الذهب اليوم بمصر يقفز لقمة تاريخية جديدة
ترامب يمنح حماس تفويضا مؤقتا لضبط الأمن في غزة
اشتباكات مسلحة بين حماس وعائلات مسلحة.. ماذا حدث في غزة أمس؟ (فيديو)