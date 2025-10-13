15 صورة لـ أجرأ إطلالات المشاهير في مهرجان لندن السينمائي 2025

حرص المشاهير على الظهور بإطلالات جذابة خلال حضورهن فعاليات الدورة التاسعة والستين من مهرجان لندن السينمائي 2025.

وبالرغم من ذلك، اختار البعض الظهور بإطلالات جريئة ومكشوفة خلال مهرجان لندن السينمائي.

وفي هذا الصدد، يستعرض "مصراوي" أجرأ إطلالات المشاهير في مهرجان لندن السينمائي 2025، وفقا لما كشفه موقع "wwd".

أيلا فيشر

ظهرت النجمة الأسترالية أيلا فيشر بفستان قصير باللون الأبيض مصنوع من الحرير بقصة الكب، ونسقت مع إطلالتهاى حذاء باللون الفضي، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.

جاكي ساندلر

ارتدت عارضة الأزياء والممثلة الأمريكية جاكي ساندلر بفستان قصير باللون الأسود بقصة "الكب" ونسقت مع إطلالتها حذاء بنفس اللون، واعتمدت مكياجا قويا، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الأحمر الناري.

ديبورا أيوريندي

ظهرت الممثلة البريطانية ديبورا أيوريندي بفستان طويل باللون الأبيض "كت" ونسقت معه إطلالتها حذاء بنفس اللون، وتركت شعرها منسدلا.

ميلا كونيس

تألقت الممثلة الأمريكية ميلا كونيس بفستان طويل باللون الأسود بقصة "الكب"، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.

إيلي بامبر

ارتدت الممثلة الإنجليزية إيلي بامبر فستان طويل شفاف باللون الأسود بقصة الكب، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا هادئا، وتركت شعرها منسدلا.

فالا تشين

ظهرت الممثلة الصينية فالا تشين بفستان طويل بقصة "الكب" باللونين البيج والأسود، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

