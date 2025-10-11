"نسخة من بعضهما".. إطلالة كيم كارداشيان ووالدتها تثير الجدل

بعد ظهورها في أسبوع الموضة.. من هي إيمان خليف التي خطفت الأنظار؟

إطلالة جديدة ومفاجِئة لكيم كارداشيان ووالدتها كريس جينر أثارت جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن ظهر الثنائي الشهير بمظهر مختلف كليًا جعل المتابعين يعتقدون أنهما "تبادلا الأدوار".

فقد كشفت نجمتا برنامج الواقع The Kardashians عن تحول جذري في تسريحات شعرهما خلال أسبوع الموضة في باريس، حيث اختارت كيم كارداشيان (44 عاما) قصة شعر قصيرة جدا باللون الأسود، متخلية عن خصلات الشعر الطويلة التي اشتهرت بها لسنوات، بحسب theblast.

في المقابل، ظهرت كريس جينر (69 عاما) بإطلالة جريئة غير متوقعة، إذ صبغت شعرها باللون الأشقر الثلجي وتركته منسدلا على كتفيها، وعلقت عبر حسابها قائلة: "استمتعنا الليلة بلحظة شقراء صغيرة".

الصور التي انتشرت بسرعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أشعلت التفاعل بين المتابعين، فكتب أحدهم مازحًا: "كريس وكيم تعيشان نسخة من Freaky Friday"، بينما علّق آخر قائلا: "كريس تتحول إلى كيم، وكيم تتحول إلى كريس".

ورغم الجدل الكبير حول التغيير المفاجئ، لم تكشف كيم ولا والدتها عن السبب وراء هذا التحول اللافت، في حين رجّح البعض أن الأمر مرتبط بحملة دعائية أو مفاجأة فنية قادمة.

ويذكر أن كيم وكريس تعدان من أبرز أيقونات الموضة حول العالم، وغالبا ما تثيران الجدل بإطلالاتهما الجريئة التي لا تمر مرور الكرام في عالم المشاهير.

اقرأ أيضا:

عارضة أزياء ويتابعها ملايين.. من هي شيراز التي ظهرت رفقة حسام حبيب؟

كيف يؤثر القمر على الحالة المزاجية والنوم؟.. اعرف السر

أخطر توقعات ليلى عبد اللطيف: اغتيالات وانقطاع الانترنت وزفاف يتحول إلى فضيحة

"أنا لسه عايش".. شاب يعود من الموت أثناء دفنه ويصدم الجميع

"كابوس في السماء".. راكب يحاول فتح باب الطائرة أثناء التحليق ويجبرها على الهبوط - فيديو