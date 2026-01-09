آخر تطورات مفاوضات النجمة السعودي مع الأهلي بخصوص مصطفى شوبير

أول تعليق من إبراهيم صلاح بعد تعيينه مدربًا للزمالك (خاص)

كشف الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، كواليس الساعات الأخيرة التي شهدت تواصل بين النادي الأهلي ونادي النجمة السعودي بشأن إمكانية التعاقد مع الحارس مصطفى شوبير.

وأوضح الغندور في تصريحات تلفزيونية أن الأهلي تحفظ على العرض السعودي الذي تضمن استعارة مصطفى شوبير دون مقابل مادي، مع وضع بند يمنح النادي أحقية الشراء مقابل مبلغ لا يتجاوز 400 ألف دولار، وهو ما لم يلق قبولاً داخل النادي.

وأشار إلى أن العرض وصل في البداية عبر فاكس رسمي دون توضيح القيمة المالية، ما دفع مسؤولي الأهلي لإجراء اتصال هاتفي من أجل الاستفسار عن تفاصيله، ليتم التأكيد أن الإعارة ستكون مجانية، على أن يتم تفعيل بند الشراء لاحقاً مقابل مبلغ يتراوح بين 400 و500 ألف دولار.

وأضاف الغندور أن القرار لم يكن إدارياً فقط، بل جاء متوافق مع رغبة مصطفى شوبير نفسه، إذ اتفق الطرفان على رفض العرض، وتم إخطار نادي النجمة السعودي بالقرار النهائي في نفس يوم وصول العرض، لتنتهي القصة سريعاً دون الدخول في مفاوضات مطولة.