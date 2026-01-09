مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

مالي

- -
18:00

السنغال

كأس الأمم الأفريقية

الكاميرون

- -
21:00

المغرب

الدوري الألماني

آ. فرانكفورت

- -
21:30

بروسيا دورتموند

الدوري السعودي

الخليج

- -
15:10

ضمك

الدوري السعودي

الخلود

- -
19:30

الاتحاد

جميع المباريات

إعلان

آخر تطورات مفاوضات النجمة السعودي مع الأهلي بخصوص مصطفى شوبير

كتب : نهي خورشيد

01:59 ص 09/01/2026
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    مصطفى شوبير
  • عرض 13 صورة
    مصطفى شوبير من عمليات الإحماء قبل مباراة الجيش الملكي
  • عرض 13 صورة
    مصطفى شوبير
  • عرض 13 صورة
    مصطفى شوبير يشارك في إعلان (4)
  • عرض 13 صورة
    مصطفى شوبير يشارك في إعلان (2)
  • عرض 13 صورة
    مصطفى شوبير يشارك في إعلان (3)
  • عرض 13 صورة
    مصطفى شوبير
  • عرض 13 صورة
    احتفال مصطفى شوبير أمام كاب فيردي (1)
  • عرض 13 صورة
    مصطفى شوبير يمنح قميصه للجماهير (1)
  • عرض 13 صورة
    تألق مصطفى شوبير في ركلات الترجيح (1) (1)
  • عرض 13 صورة
    محمد الشناوي يحتفل مع مصطفى شوبير
  • عرض 13 صورة
    سجود مصطفى شوبير (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، كواليس الساعات الأخيرة التي شهدت تواصل بين النادي الأهلي ونادي النجمة السعودي بشأن إمكانية التعاقد مع الحارس مصطفى شوبير.

وأوضح الغندور في تصريحات تلفزيونية أن الأهلي تحفظ على العرض السعودي الذي تضمن استعارة مصطفى شوبير دون مقابل مادي، مع وضع بند يمنح النادي أحقية الشراء مقابل مبلغ لا يتجاوز 400 ألف دولار، وهو ما لم يلق قبولاً داخل النادي.

وأشار إلى أن العرض وصل في البداية عبر فاكس رسمي دون توضيح القيمة المالية، ما دفع مسؤولي الأهلي لإجراء اتصال هاتفي من أجل الاستفسار عن تفاصيله، ليتم التأكيد أن الإعارة ستكون مجانية، على أن يتم تفعيل بند الشراء لاحقاً مقابل مبلغ يتراوح بين 400 و500 ألف دولار.

وأضاف الغندور أن القرار لم يكن إدارياً فقط، بل جاء متوافق مع رغبة مصطفى شوبير نفسه، إذ اتفق الطرفان على رفض العرض، وتم إخطار نادي النجمة السعودي بالقرار النهائي في نفس يوم وصول العرض، لتنتهي القصة سريعاً دون الدخول في مفاوضات مطولة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مصطفى شوبير الأهلي النجمة السعودي خالد الغندور

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

22 دولة إسلامية تطالب إسرائيل بسحب الاعتراف بأرض الصومال فورًا ‎
شئون عربية و دولية

22 دولة إسلامية تطالب إسرائيل بسحب الاعتراف بأرض الصومال فورًا ‎
تحذير عاجل من الأرصاد: استعدوا لتقلبات جوية وأمطار متفرقة خلال ساعات
أخبار مصر

تحذير عاجل من الأرصاد: استعدوا لتقلبات جوية وأمطار متفرقة خلال ساعات
سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الانخفاض بحلول التعاملات المسائية
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الانخفاض بحلول التعاملات المسائية
بعد وفاته.. قصة مرض ابن فيروز الأصغر "هلي"
زووم

بعد وفاته.. قصة مرض ابن فيروز الأصغر "هلي"
ميار الببلاوي: "كنت زوجة تانية في السر ومراته الأولى كانت هترمي نفسها من
زووم

ميار الببلاوي: "كنت زوجة تانية في السر ومراته الأولى كانت هترمي نفسها من

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مالي

- -
18:00

السنغال

الكاميرون

- -
21:00

المغرب

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

تحذير عاجل من الأرصاد: استعدوا لتقلبات جوية وأمطار متفرقة خلال ساعات
عاجل - انقطاع تام للإنترنت في جميع أنحاء إيران
"فخ الكريبتو".. مصراوي يحذر من احتيال يستخدم تصميم يشبه واجهة الموقع