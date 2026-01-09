مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

مالي

- -
18:00

السنغال

كأس الأمم الأفريقية

الكاميرون

- -
21:00

المغرب

الدوري الألماني

آ. فرانكفورت

- -
21:30

بروسيا دورتموند

الدوري السعودي

الخليج

- -
15:10

ضمك

الدوري السعودي

الخلود

- -
19:30

الاتحاد

جميع المباريات

"ظهور خاص للخطيب".. 15 صورة لمشاركة ثنائي الأهلي في إعلان لإحدى شركات السيارات

كتب - يوسف محمد:

02:48 ص 09/01/2026
  عرض 21 صورة
  
    إعلان جديد للاعبي الأهلي (15) (1)
  
    إعلان جديد للاعبي الأهلي (16) (1)
  
    إعلان جديد للاعبي الأهلي (13) (1)
  
    إعلان جديد للاعبي الأهلي (12) (1)
  
    إعلان جديد للاعبي الأهلي (14) (1)
  
    إعلان جديد للاعبي الأهلي (10) (1)
  
    إعلان جديد للاعبي الأهلي (11) (1)
  
    إعلان جديد للاعبي الأهلي (9) (1)
  
    إعلان جديد للاعبي الأهلي (7) (1)
  
    إعلان جديد للاعبي الأهلي (6) (1)
  
    إعلان جديد للاعبي الأهلي (5) (1)
  
    إعلان جديد للاعبي الأهلي (8) (1)
  
    إعلان جديد للاعبي الأهلي (1) (1)
  
    إعلان جديد للاعبي الأهلي (4) (1)
  
    مشاركة لاعبي الأهلي في إعلان لإحددى شركات السيارات (1) (1)
  
    إعلان جديد للاعبي الأهلي (3) (1)
  
    مشاركة لاعبي الأهلي في إعلان لإحددى شركات السيارات (3) (1)
  
    مشاركة لاعبي الأهلي في إعلان لإحددى شركات السيارات (4) (1)
  
    إعلان جديد للاعبي الأهلي (2) (1)
  
    مشاركة لاعبي الأهلي في إعلان لإحددى شركات السيارات (2) (1)

ظهر ثنائي الأهلي محمد علي بن رمضان ومحمد الشناوي، في إعلان ترويجي تم عرضه خلال الساعات الماضية، لإحدى شركات السيارات الراعية للنادي.

وخلال الإعلان ظهر الثنائي محمد الشناوي وبن رمضان خلال، وهما يمارسان كرة القدم معا، بجانب إظهار حرص الثنائي على التدريب باستمرار، في إشارة إلى الحرص الدائم على الوصول إلى القمة.

واستعاد الإعلان بعض اللقطات التاريخية لدى جماهير الأهلي، من خلال ظهور خاص لمحمود الخطيب أسطورة النادي ورئيسه الحالي، عن طريق الاستعانة بلقطة احتفال بهدفه الأسطوري في مرمى كوتوكو الغاني عام 1987، لإبراز التاريخ العريق للنادي.

كما شهد الإعلان بعض اللقطات، التي تعبر عن ذكريات مميزة لجماهير القلعة الحمراء، مثل لقطة هدف سيد عبد الحفيظ التاريخي في الترجي التونسي، بجانب الاستعانة ببعض لقطات احتفال خالد بيبو، في مباراة الـ 6-1 أمام الزمالك بالدوري.

وفي سياق متصل يستعد النادي الأهلي، لملاقاة نظيره فاركو يوم السبت المقبل الموافق 10 يناير الجاري، ضمن منافسات الجولة السادسة بكأس عاصمة مصر.

أقرأ أيضًا:

"خماسي في الدفاع".. مصدر يكشف تشكيل منتخب مصر الأقرب لمواجهة كوت ديفوار

ماذا دار بين حسام حسن ومحمد شحاته قبل مواجهة كوت ديفوار المرتقبة؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

النادي الأهلي آخر أخبار الأهلي إعلان لاعبي الأهلي محمد الشناوي محمد علي بن رمضان محمود الخطيب

