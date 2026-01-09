"رفض أموال".. أول رد فعل من المشجع "لومومبا" بعد إقصاء الكونغو

ظهر ثنائي الأهلي محمد علي بن رمضان ومحمد الشناوي، في إعلان ترويجي تم عرضه خلال الساعات الماضية، لإحدى شركات السيارات الراعية للنادي.

وخلال الإعلان ظهر الثنائي محمد الشناوي وبن رمضان خلال، وهما يمارسان كرة القدم معا، بجانب إظهار حرص الثنائي على التدريب باستمرار، في إشارة إلى الحرص الدائم على الوصول إلى القمة.

واستعاد الإعلان بعض اللقطات التاريخية لدى جماهير الأهلي، من خلال ظهور خاص لمحمود الخطيب أسطورة النادي ورئيسه الحالي، عن طريق الاستعانة بلقطة احتفال بهدفه الأسطوري في مرمى كوتوكو الغاني عام 1987، لإبراز التاريخ العريق للنادي.

كما شهد الإعلان بعض اللقطات، التي تعبر عن ذكريات مميزة لجماهير القلعة الحمراء، مثل لقطة هدف سيد عبد الحفيظ التاريخي في الترجي التونسي، بجانب الاستعانة ببعض لقطات احتفال خالد بيبو، في مباراة الـ 6-1 أمام الزمالك بالدوري.

وفي سياق متصل يستعد النادي الأهلي، لملاقاة نظيره فاركو يوم السبت المقبل الموافق 10 يناير الجاري، ضمن منافسات الجولة السادسة بكأس عاصمة مصر.

